Coronavirus : Le Ghana prépare la réouverture de son aéroport international le 1er septembre

17 Août 2020

Accra, Ghana, 17 août (Infosplusgabon) - Le Ghana se prépare à rouvrir l'aéroport international d'Accra le 1er septembre, dans le respect strict des protocoles sanitaires liés au COVID-19, alors que le pays poursuit son assouplissement progressif des restrictions imposées pour contenir la pandémie.

Le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, à l'occasion de son 15ème discours radiotélévisé dimanche, depuis que les deux premiers cas ont été détectés en mars, a dit que les autorités sanitaires et de l'aviation travaillent pour s'assurer que l'aéroport international Kotoka est prêt à rouvrir.

Le chef de l'Etat a fait savoir qu'il voulait que son pays soit en position de tester tous les passagers qui arrivent au Ghana afin d'éviter la propagation du virus.

"Le résultat de cet exercice nous montrera la voie et déterminera quand nous rouvrirons nos frontières aériennes. J'espère que, par la grâce de Dieu, nous serons prêts pour le 1er septembre", a dit M. Nana Akufo-Addo. Les vols domestiques ont repris, il y a quelques semaines.

Il a souligné que jusqu'à nouvel ordre, les frontières aériennes, terrestres et maritimes restent fermées à la circulation des personnes.

Pour les résidents ghanéens à l'étranger, une autorisation spéciale continuera à être dispensée pour leur rapatriement au Ghana, où ils seront soumis aux protocoles de sécurité et à une quarantaine obligatoire.

Les plages, les bars, les cinémas et les night-clubs restent toujours fermés jusqu'à nouvel ordre, a ajouté le président.

Le Président Akufo-Addo a déclaré que 40 567 personnes, soit 95,1% des patients, ont été déclarés guéris, tandis que le taux de décès est de 0,5%.

Actuellement, a-t-il dit, aucun cas n'a été enregistré dans quatre des 16 régions - les régions du nord-est, de Savannah, du Haut Ghana Occidental et Oriental - et a invité les habitants à faire tout leur possible pour maintenir la situation.

Le Ghana a, jusqu'ici, réalisé 427 121 tests et le président a dit "heureusement, il n'y a pas de tests en retard dans nos centres de dépistage".

Concernant l'éducation, le président a dit que les étudiants des institutions du tertiaire retourneront dans les amphithéâtres le 24 août pour terminer leur année académique dans le respect des protocoles de sécurité liés à la COVID-19. Les étudiants en dernière année ont presque fini leurs examens, a-t-il dit, ajoutant que des discussions sont en cours pour la réouverture des établissements d'enseignement pré-universitaires.

Selon le président, du 24 août au 18 septembre, l'ensemble des 584 000 étudiants des élèves en dernière année de collège qui préparent leurs examens de fin d'année, et les 146 000 personnels des écoles privées et publiques, recevront un repas chaud par jour.

Il a félicité la Commission électorale d'avoir organisé une opération d'enregistrement sur le registre électoral "transparent, efficace et sûre" en vue des élections présidentielle et législatives du 7 décembre prochain.

Le Président Akufo-Addo a également annoncé la levée de la limitation du nombre de personnes qui peuvent assister à des conférences, des ateliers et des événements.

"Il n'y a pas de place pour la complaisance, nous devons être sur nos gardes parce que certains pays ont connu des flambées après avoir fait de grands progrès en termes d'endiguement de la propagation du virus. Nous devons rester sur cette voie. Le respect de la distanciation sociale, le renforcement de l'hygiène et le port du masque sont obligatoires pour chacun d'entre nous", a-t-il dit.

FIN/ INFOSPLUSGABON/RTF/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon