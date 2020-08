Coronavirus : Le Nigéria enregistre 298 nouvelles infections

17 Août 2020

Abuja, Nigéria, 17 août (Infosplusgabon) – Le Nigéria a enregistré dimanche, 298 nouveaux cas de coronavirus (COVID-19), ce qui porte le nombre total des infections dans le pays à 49 068.

Le Centre nigérian de prévention et de contrôle des maladies (NCDC) a déclaré via son compte Twitter officiel que 36 497 patients ont été traités et déclarés guéris tandis que 975 patients ont succombé au virus.

Selon le NCDC, un Centre d'opérations national multisectoriel (EOC), activé au niveau 3, continue de coordonner les activités de réponse nationale à travers le pays.

L'agence sanitaire indique que le port correct du masque permet à l'air de circuler et protège de la COVID-19 et des autres infections respiratoires.

“Portez correctement le masque composé d'au moins deux ou trois couches; couvrez votre nez et votre bouche, sans laisser d'espace et fixez les lanières" recommande le NCDC.

Par ailleurs, l'agence sanitaire a fait savoir qu'elle utilise SORMAS, un outil de surveillance numérique qui facilite le report en temps réel des cas de cette pandémie par les agents de santé.

“En numérisant les données de surveillance de la maladie, les Etats sont en mesure de partager l'information et de procéder à une prise de décision rapide", a-t-elle expliqué.

