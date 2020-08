La CNDH condamne l’attitude du gouvernement français classant le Niger parmi les pays les plus dangereux de la planète

17 Août 2020

Niamey, Niger, 17 août (Infosplusgabon) - La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) déplore et condamne l’attitude du gouvernement français classant le Niger tout entier parmi les pays les plus dangereux de la planète après l’attaque terroriste, le 9 août dernier, contre huit personnes dont six Français et deux Nigériens dans la zone touristique de Kouré (60 km à l’est de Niamey).

«La CNDH se demande selon quels critères, en quelle qualité et à quel titre, le gouvernement français s’autorise d’étiqueter le Niger tout entier de «zone formellement déconseillée», souligne la CNDH dans une déclaration rendue publique dimanche.

Selon la CNDH, ce qualificatif de « zone rouge », dénué de tout fondement, « isole le Niger du reste de la communauté internationale, ternit son image, mais a également un impact négatif sur la jouissance et l’effectivité des droits humains, notamment le droit d’aller et de venir, les droits économiques sociaux et culturels, les droits de solidarité etc ».

Par la même occasion, la CNDH rappelle au gouvernement français, que tout comme les pays en développement, « les grandes nations ne sont également pas épargnées par le terrorisme comme nous l’enseigne l’histoire ».

C’est pour toutes ces raisons et d’autres encore que la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) recommande au gouvernement « d’exiger du gouvernement français de reconsidérer cette classification émotionnelle préjudiciable pour le Niger et son peuple. Le cas non-échéant, le gouvernement doit user de tous les moyens légaux afin d’obtenir réparation ».

Par ailleurs, la CNDH lance un appel aux humanitaires pour le «respect scrupuleux » des itinéraires initialement convenus avec les Forces de défense et de sécurité et de la réglementation régissant les déplacements des personnes dans les zones à risques.

