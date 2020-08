Gabon : Le 60e anniversaire de l’indépendance célébrée en demi-teinte

17 Août 2020

Politique-Gabon-Célébration du 60e anniversaire de l’Indépendance

Libreville, Gabon, 17 août (Infosplusgabon) – Le Gabon a célébré ce lundi, sans fastes, en raison de l’épidémie du Covid-19, le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, a-t-on constaté à Libreville, capitale du petit émirat pétrolier d’Afrique centrale.

Si le 59e anniversaire de l'indépendance avait été largement fêté au Gabon en 2019, avec une grande parade militaire, un concert et des feux d'artifice pour couronner l’événement, l’édition 2010 de la fête de l’indépendance est presque passée inaperçu car toutes les manifestations publiques ont été allégées.

La grande parade militaire habituellement organisée au front de mer, a été restreinte au sein du palais présidentiel.

Cette fête nationale cristallise également les attentes des populations à la recherche d’une meilleure qualité de vie car la crise économique frappe toutes les couches sociales. La crise sanitaire actuelle liée au coronavirus et doublée par la crise pétrolière, fait planer de nombreuses incertitudes dans les ménages gabonais.

Le Gabon a accédé à l’indépendance le 17 août 1960. Cette date commémore l'indépendance acquise qui mit un terme à la colonisation du pays par la France.

L'indépendance fut proclamée par le Premier Ministre Léon Mba, alors favorable non pas à l'indépendance mais à la départementalisation du Gabon refusée par le Général De Gaulle. Candidat unique, il fut élu président de la République en 1961.

Omar Bongo succède à Léon Mba après sa mort, en décembre 1967, comme deuxième chef de l’Etat du Gabon. Puis vint le tour d’Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 2009.

Dans son discours à la Nation lu à la télévision dimanche soir, le Président Ali Bongo Ondimba qui en est à son second mandat, a exprimé sa volonté « de refonder les relations entre les Institutions et les Gabonais sur le principe de transparence notamment en associant étroitement le parlement gabonais aux grandes orientations de cette politique ».

Selon lui, dans un contexte budgétaire contraint par la pandémie du Covid-19, seul un engagement fort, sous forme de loi de programmation budgétaire pluriannuelle, peut garantir une stabilité économique de l’Etat.

Son principal adversaire lors de l’élection présidentiel de 2016 et qui se proclame toujours président de la République, Jean Ping, s’est également exprimé à la nation déclarant que les soixante ans de l’accession à l’indépendance du Gabon, sont célébrés dans des circonstances nationales, d’une rare gravité depuis 2016 et dans un contexte international d’incertitude.

« Qu’avons-nous fait de ces soixante ans ? Où allons-nous ? Quelle direction prend le pays ? », s’est interrogé M.Ping.

« Au moment de sauver notre pays, il s’agit de se reconnaître dans des valeurs, des principes qui consacrent la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier et qui sous-tendent la République et l’État de droit. Un sursaut autour de la vérité et de la justice à rétablir pour que force reste au suffrage des Gabonaises et des Gabonais, d’une part et pour une passation pacifique du pouvoir, d’autre part », a-t-il déclaré.

La famille Bongo est au pouvoir depuis décembre 1967. Sous la pression de l’opposition, le multipartisme est instauré en mai 1990 mais Omar Bongo Ondimba remporte toutes les élections présidentielles (1993, 1998 et 2005) face à une opposition qu'il parvient à diviser ou à rallier à sa cause. Il décède en juin 2009 à Barcelone, en Espagne.

Son fils Ali Bongo accède au pouvoir en octobre 2009. Il dirige la pays, jusqu'à ce jour.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon