Le Bénin respecte la convention de l'UA sur la cybersécurité, la protection des données personnelles

16 Août 2020

Cotonou, Bénin, 16 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois déclare qu'il respectera la convention de l'Union africaine (UA) sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, indiquant que tout ce dont il a besoin pour se conformer à l'accord est l'autorisation du parlement de le ratifier, a-t-on rapporté dimanche, citant certaines sources parlementaires.

Selon les sources, l'exécutif béninois exige du Parlement l'autorisation de ratifier la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, ainsi que la Constitution et la convention de l'Union africaine sur les télécommunications.

La convention sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, adoptée à Malabo en 2014, vise à renforcer et à harmoniser les législations actuelles des États membres et des communautés régionales en matière d'information et de communication (TIC), en matière de respect des libertés fondamentales, ainsi que en tant que droits de l'homme et des peuples.

Il vise également à établir un cadre normatif approprié qui correspond à l'environnement judiciaire, culturel, économique et social africain. À cet égard, il souligne que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée est un défi majeur pour la société de l'information.

Cette convention stipule que tout traitement des données à caractère personnel doit respecter un équilibre entre les libertés fondamentales, la promotion et l'utilisation des TIC, les intérêts des acteurs publics et privés.

En ratifiant la constitution et la convention de l'UA sur les télécommunications, adoptées respectivement dans la ville sud-africaine de Cape en 1999 et à Harare en 2014, le Bénin favorisera le développement rapide des télécommunications sur son territoire pour parvenir à l'accès au service universel, ainsi qu'à une connexion totale avec les autres pays, tout en intégrant davantage les opérations du secteur privé dans le processus de développement des télécommunications en Afrique.

