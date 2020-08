55 personnes tuées et 107 blessées par des mines et engins explosifs en Libye entre le 22 mai et le 08 août 2020

Écrit par Antoine Lawson | 13 Août 2020

Tripoli, Libye, 13 août (Infosplusgabon) - Les 84 incidents de mines et d'engins explosifs recensés entre le 22 mai et le 08 août courant dans les zones à la périphérie-Sud de Tripoli et la ville de Syrte, à 450 km à l'Est de la capitale, ont fait 55 morts et 107 blessés, a annoncé, mercredi, le ministère de la Défense du Gouvernement d’union nationale.

Le Centre libyen pour l'action contre les mines et les restes de guerre relevant du ministère de la Défense a indiqué, dans une publication relative aux dernières statistiques, que 64 victimes sont des professionnels du déminage des ministères de la Défense et de l'Intérieur, soit 39 pc, tandis que les victimes civiles sont au nombre de 98, soit 61 pour cent.

156 des victimes sont des hommes et 06 des femmes, selon la même source.

Les victimes sont âgées entre 4 et 64 ans, a précisé le Centre libyen pour l'action contre les mines et les restes de guerre.

Les forces du maréchal Khalifa Haftar ont posé lors de leur retrait, en fin mai dernier, de la périphérie-Sud de Tripoli, des mines et engins explosifs avant d'être battues dans la capitale à l'issue de 14 mois d'offensive militaire lancée en avril 2019 et contraintes de se retirer de toute la région-Ouest de la Libye.

Ces mines et engins explosifs ont empêché les quelque 200.000 personnes déplacées par la guerre des zones Sud de la Libye de regagner leurs maisons, en raison des risques encourus par la présence des mines, prolongeant leurs souffrances, eu égard à la précarité dans laquelle elles se trouvent.

Le Gouvernement d'union nationale a entrepris, en coopération avec la Turquie et l'Italie, de lancer une vaste opération de déminage, qui se poursuit, pour sécuriser les zones d'habitation.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon