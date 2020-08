Le Bénin franchit la barre des 2000 cas confirmés de coronavirus

13 Août 2020

Cotonou, Bénin, 13 août (Infosplusgabon) - Le Bénin a franchi la barre des 2000 cas confirmés de coronavirus, avait annoncé mercredi le ministère de la Santé.

"A la date du 9aAoût 2020, nous sommes à 2001 cas confirmés, 1681 guéris pour 38 décès", indique un communiqué du ministère.

Le Bénin a enregistré son premier cas d'infection à la Covid-19, le 16 mars dernier, rappelle-t-on.

"Les décès enregistrés au Bénin sont dus, pour la plupart, soit à un dépistage tardif ou à une prise en charge tardive du patient n'ayant pas déclaré rapidement ses symptômes", déplorent les autorités béninoises, qui rappellent qu’un centre d’appels et de prise en charge a été mis en place depuis le mois de mars pour traiter, au plan national, l’ensemble des requêtes liées à la gestion de la pandémie et cela 7 jours sur 7 et 24h sur 24, aussi bien en français que dans plusieurs langues nationales.

