Bamako, Mali, 12 août (Infosplusgabon) - La fronde contre le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita ne faiblit pas, plusieurs milliers de personnes ayant répondu à l’appel du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) en bravant la pluie pour se retrouver, mardi, à la Place de l’indépendance de Bamako, a-t-on constaté sur place.

Ils réclament toujours la démission du président malien pour "mauvaise gouvernance" et "mauvaise gestion" de la crise multiforme que connait le Mali depuis des années.

Plusieurs chefs de parti politique de l’opposition et responsables de la société civile ainsi que l'influent imam Mahmoud Dicko, autorité morale de la contestation, étaient présents à la manifestation qui s'est déroulée sans violence conformément à l'appel de l'imam Dicko, qui a invité ses partisans à manifester pacifiquement pour éviter de tomber dans un piège.

Au cours des différentes interventions, les leaders du mouvement contestataire ont réclamé, pour certains, la démission du président Kéita, et, pour d’autres, le départ du Premier ministre. Tous ont demandé le retour à la maison du chef de file de l’opposition, Soumaila Cissé, toujours entre les mains de ses ravisseurs depuis plus de quatre mois.

Les manifestants scandaient des slogans hostiles au pouvoir en place.

Des messages virulents étaient gravés sur des pancartes brandis par des manifestants encadrés par un dispositif impressionnant de sécurité.

Les forces de l’ordre ont été déployées pour sécuriser la ville, notamment au niveau de certaines institutions de la République et principales artères de la ville et sur le tronçon du quartier de Djicoroni menant à Sebenikoro dans la Commune IV, lieu de résidence du président malien et au niveau de la cité administrative, où sont logés les départements ministériels.

Dans la matinée, par peur pour leur sécurité, plusieurs commerces et banques sont restés fermés.

Beaucoup de travailleurs de tous les secteurs confondus ont préféré rester à la maison par crainte d’être une cible de manifestants incontrôlés.

Cette manifestation intervient au moment où le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, séjourne à Bamako pour évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées par la Conférence des chefs d’Etat de l’organisation sous-régionale lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence le 27 juillet dernier.

