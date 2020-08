La 17ème Foire internationale de Lomé annulée à cause de la pandémie du coronavirus

11 Août 2020

Lomé, Togo, 11 août (Infosplusgabon) - La 17ème Foire internationale de Lomé (FIL), prévue du 20 novembre au 7 décembre prochain, a été annulée pour des "raisons liées à la pandémie de coronavirus", indique un communiqué du ministre du Commerce, de l’Industrie, du Développement du secteur privé et de la Promotion de la consommation locale, parvenu ce mardi.

Grand événement économique et commercial qui se tient chaque année entre novembre et décembre, la FIL regroupe des opérateurs économiques de plusieurs secteurs d’activités et des commerçants du Togo, de la sous-région ouest-africaine, ainsi que d'Europe, d’Asie et du Moyen-Orient pour des échanges.

La dernière édition, tenue du 22 novembre au 9 décembre 2019, avait reçu 308. 000 visiteurs et près d’un millier d’exposants sur le site du Centre togolais des expositions et foires (CETEF).

Elle avait pour thème "le e-commerce pour une forte expansion des échanges".

En 2014, rappelle-t-on, la 12ème édition avait été reportée suite à l’épidémie d’Ebola.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon