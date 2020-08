Gambie: Un parti politique lance une alliance en faveur des" masques pour tous"

11 Août 2020

Banjul, Gambie, 11 août (Infosplusgabon) - Le parti politique gambien, l'Alliance des citoyens de l'opposition (CA), a lancé ce qui est dénommé "une alliance pour les masques", et a déclaré qu'elle allait procéder à la distribution de plus de 10000 masques faciaux à travers le pays dans le but de contenir la propagation du coronavirus.

"La COVID-19 est un problème de santé publique mondial et plusieurs pays, dont la Gambie, sont aujourd'hui, à cause d'elle, frappés par une crise politique, économique, et une crise sanitaire sans précédent. Les chiffres faisant état du nombre de personnes contaminées sont alarmants et ceci requiert une synergie et une unité de la classe politique gambienne, nonobstant les diversités liées aux affiliations idéologiques", a déclaré l'Alliance des citoyens de l'opposition (CA) dans un communiqué transmis, ce mardi, à l'agence PANA.

"Cette initiative fait partie intégrante de notre engagement à aider le gouvernement gambien à endiguer la propagation de ce virus qui a affecté nos vies quotidiennes. L'unité est la clé pour le développement national- et nous exhortons un appel à toutes les parties prenantes et aux éventuels donateurs à rejoindre le CA dans cette démarche et de contribuer à la cause humanitaire".

FIN/ INFOSPLUSGABON/MKJ/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon