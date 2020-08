Le Premier ministre tunisien désigné veut un gouvernement de technocrates

11 Août 2020

Tunis, Tunisie, 11 août (Infosplusgabon) - Le Premier ministre tunisien désigné, Hichem Mechichi, a tranché le débat sur la nature du prochain gouvernement, affirmant que la future équipe gouvernementale sera composée de technocrates.

M. Mechichi, qui s'exprimait lundi lors d'une conférence de presse, a précisé que "la meilleure formule est de former un gouvernement de compétences totalement indépendantes, capables de travailler en parfaite harmonie pour réaliser les objectifs de son programme".

Il a qualifié "d'aiguë" la crise économique qui sévit dans le pays, affirmant que "les citoyens ont commencé à perdre la confiance dans la capacité de la classe politique à apporter des solutions urgentes et des réponses à ses préoccupations". Il a, à cet égard, indiqué que le Produit intérieur brut de la Tunisie est en repli de 6,5%, l'endettement représente 86% du PIB et le taux de chômage pourrait dépasser 19% d'ici fin 2020.

Pour justifier son choix de former un gouvernement de technocrates, M. Mechichi a affirmé que "les contradictions entre les partis politiques sont tellement grandes qu'elles empêchent la possibilité de trouver une formule pour former un gouvernement qui regroupe des partis politiques et assure un minimum de stabilité politique". "La responsabilité nationale nous oblige aujourd'hui à la formation d'un gouvernement de concrétisation sociale et économique; son centre d'intérêt est le citoyen et sa priorité est de lui présenter des solutions urgentes sans qu'il soit soumis à des tiraillements ou à des conflits politiques", a-t-il dit.

Le Premier ministre désigné a indiqué que le prochain gouvernement sera essentiellement fondé sur les axes suivants : - l'arrêt de l'effusion des Finances publiques en maîtrisant les dépenses et en augmentant les recettes propres à l'État - la préservation des acquis du secteur public et les entreprises publiques et le renforcement de la bonne gouvernance dans leur gestion - l'amélioration du climat des affaires et le rétablissement de la confiance entre l'État et les investisseurs - la limitation de la dégradation du pouvoir d'achat des citoyens et la relance de tous les mécanismes de pressions sur les prix - le renforcement de la protection des catégories précaires et rendre effectifs les mécanismes de la discrimination positive entre les régions et consacrer la primauté de la loi et imposer son respect.

M. Mechichi a toutefois indiqué que les consultations avec les partis politiques vont se poursuivre "pour parler des priorités économiques et sociales du prochain gouvernement parce que leur mise en place ne pourrait se faire sans le soutien des partis et du Parlement". Les propos du Premier ministre désigné, rejetant l'appel du mouvement d'inspiration islamiste Ennahdha, première force au Parlement, pour la formation d'une équipe politique, ont suscité de nombreuses réactions qui différent selon l'idéologie de leurs auteurs. Ainsi, le mouvement Ennahdha avait annoncé son rejet d’un gouvernement sans partis politiques. "La seule condition pour avoir l’aval d’Ennahdha, quant à la formation d’un gouvernement, c’est qu’il soit politique et qu’il donne leur importance aux partis et respecte la volonté du peuple et la représentation des partis au Parlement", a notamment affirmé le parti de Rached Ghannouchi.

Pour sa part, le parti du Courant démocratique s'est dit surpris de la décision de M. Mechichi de former un gouvernement de "compétences indépendantes", affirmant que la formation d'un tel gouvernement "va rendre son travail difficile, notamment en ce qui concerne l'adoption des lois au Parlement, car un gouvernement de technocrates n'aura pas de couverture politique, partisane et parlementaire".

En revanche, l'Union de l'industrie, du commerce et de l'artisanat se dit favorable à un gouvernement de compétences économiques indépendantes politiquement.

Abondant dans le même sens, le parti "Tehya Tounés", de l'ancien Premier ministre, Youssef Chahed, présent au Parlement, a estimé qu'un gouvernement formé de compétences indépendantes "est la solution idéale sur fond des importants tiraillements et de fortes luttes politiques qui sévissent dans le pays", précisant qu'"il est difficile de former un gouvernement politique avec les contradictions politiques à l'intérieur du Parlement".

