155,3 milliards de F CFA de la BAD pour les travaux d’interconnexion Congo-Cameroun

10 Août 2020

Brazzaville, Congo,10 août (Infosplusgabon) - Le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a lancé samedi à Ntam, localité frontalière avec le Cameroun, la deuxième phase du projet Central africa Backbone (Cab-Congo), financée à hauteur de 155,3 milliards de F CFA par la Banque africaine de développement (BAD) , en présence du secrétaire général du ministère camerounais des Télécommunications, Mohamadou Saoudi, a-t-on appris, lundi à Brazzaville, de sources officielles.

La construction de cette deuxième ligne d’interconnexion du Congo avec ses voisins est assurée par les sociétés chinoises Huawei et China communications services international (CCSI). La seconde spécialisée dans la fourniture technique des télécoms est chargée de la construction des infrastructures haut débit à fibre optique et de l’interconnexion entre le Congo et le Cameroun et entre le Congo et la Centrafrique. Huawei s’occupe, quant à elle, de l’installation des équipements de transmission du signal optique et d’énergie.

Sur le terrain, les travaux ont déjà commencé notamment entre Ouesso-Ketta-Sembé, à plus de 180km. Nonobstant les travaux de la ligne dorsale, il est également prévu la construction d’un centre de données, d’une technopole, d’un ensemble d’études de faisabilité, d’un appui institutionnel comprenant, entre autres, l’Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques (ARPCE), à l’institut national des aveugles du Congo, à l’institut des jeunes sourds du Congo à l’Université Marien-Ngouabi.

L’impact du projet sera bénéfique pour les économies des deux pays et surtout pour les communautés du district de Souanké (département de la Sangha), à environ 1000 km de la sortie nord de Brazzaville.

Pour le sous-préfet de Souanké, Bernard Ingouli, la mise en service de la connexion fibre optique permettra de sortir sa localité de l’enclavement technologique. Cette partie de la République du Congo ne dispose jusqu’alors d’une connexion internet et le réseau téléphonique reste très faible.

Pour le ministre congolais des Télécoms, Léon Juste Ibombo, le lancement des travaux de la fibre optique Congo-Cameroun marque la concrétisation de la volonté des chefs d’État de la sous-région exprimée en 2007 lors d’un sommet à N’Djamena (Tchad).

Cette infrastructure, a-t- il ajouté, va booster le développement des télécoms, faciliter l’accès au réseau haut débit et réduire les coûts élevés des services de télécoms sur le climat des affaires et augmenter l’effectivité de la connectivité. C’est aussi l’avis du représentant du Cameroun, Mohamadou Saoudi, qui a salué un excellent projet intégrateur.

