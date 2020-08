Egypte: Al Ahly et Zamalek enregistrent leurs premières victoires, après la reprise, jeudi, du championnat égyptien de Football

10 Août 2020

Caire, Egypte, 10 août (Infosplusgabon) - Après une pause de quatre mois observée du fait de la pandémie de la COVID-19, le championnat égyptien de football de première division a repris ses droits avec deux grands matches qui se sont disputés, ce week-end, à Alexandra et au Caire, dans la capitale du pays.

En effet, la première ligue égyptienne a repris officiellement jeudi avec un match reprogrammé entre Zamalek et Masry qui a eu au stade Borg El Arab, à Alexandrie.

Il fallait attendre dix minutes après la deuxième mi-temps du match pour voir se réaliser, le premier but et le seul but de la rencontre inscrit par le défenseur de l'équipe de Zamalek, Mahmoud Alaa, offrant ainsi la victoire à son équipe.

Cette victoire arrachée difficilement à l'équipe adversaire va booster le moral de l'équipe égyptienne qui va en découdre contre les géants Marocains, Raja Casablanca, en demi-finale de la ligue des champions de la CAF au mois de septembre prochain.

Avec cette victoire comptant pour la première ligue de football égyptienne, les chevaliers blancs augmentent ainsi leur nombre de points à 34, à l'issue de 17 matches disputés, se plaçant ainsi en deuxième position derrière leur rivale légendaire, Al Ahly, tandis que Port Saïd basé à Al Masry se classe à la 10ème position du championnat avec un total de 20 points.

Le tenant du titre et champion record du championnat égyptien de première division de Football, Al Ahly, s'est accroché, dimanche, à son titre et a conforté sa position, après avoir tenu en échec ENPPI, au stade international de Caire.

En effet, deux buts marqués en deuxième mi-temps par Mohamed Hany (64ème minute) et Ali Maaloul (90+5) ont donné aux Diables rouges leur 17ème victoire après 18 matches disputés cette année en championnat, et les place confortablement en tête du championnat. ENPPI se trouve quant à elle à la septième position du championnat égyptien de D1.

Comme leur éternelle rivale, Zamalek, Al Ahly va faire face prochainement à un géant marocain, Wydad de Casablanca, au mois de septembre prochain en demi-finale de la ligue des champions de la CAF.

Pendant ce temps, les géants du Caire préparent le célèbre derby du samedi 22 août 2020 au stade international de Caire.

