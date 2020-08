Habib Sissoko réélu à la tête du Comité olympique national et sportif du Mali

10 Août 2020

Bamako, Mali, 10 août (Infosplusgabon) - Le président du Comité olympique national et sportif du Mali (CNOSM), Habib Sissoko, a été réélu samedi, sans opposition, pour un nouveau mandat de quatre ans, à l'issue de l’Assemblée générale quadriennale de l'organisation, a-t-on appris de source sportive.

Il s'agit du sixième mandat de Habib Sissoko qui préside le CNOSM depuis le 11 mars 2000.

Il a placé son nouveau mandat sous le signe du partage des idées, "à savoir comment mettre ensemble nos intelligences pour assurer le développement de l’activité sportive".

Il a assuré le nouveau comité exécutif allait "poursuivre et consolider la bonne gouvernance, orienter de façon efficiente les choix stratégiques, réaliser des objectifs davantage ambitieux pour le CNOSM, mobiliser des outils pertinents pour entretenir des partenariats dynamiques, bref, nous allons continuer à dialoguer pour concilier et rassembler"

Parlant des JO. de Tokyo reportés à 2021, Habib Sissoko a indiqué que le Mouvement olympique national du Mali a élaboré un projet intitulé : "En route pour Tokyo" qui vise à créer une synergie d’actions impliquant les paramètres de la performance sportive et précisant les responsabilités des parties.

"Notre frustration a été grande à l’annonce du report des Jeux Olympiques, Tokyo 2020 pour cause de crise sanitaire. Sachons que l’histoire de l’humanité se conjugue aussi avec celle des épidémies. Ces dernières ne doivent plus constituer la grande peur puisque nous pouvons les prévenir par le pouvoir de la science et par l’application rigoureuse des mesures sanitaires", a dit M. Sissoko, ajoutant que le CNOSM a décidé, de façon exceptionnelle, de prendre en charge les tournois de qualification, la préparation et la participation aux JO.

FIN/ INFOSPLUSGABON/AOP/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon