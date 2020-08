Amadou Ousmane Touré à la présidence de la Cour constitutionnelle du Mali

Écrit par Antoine Lawson | 10 Août 2020

Bamako, Mali, 10 août (Infosplusgabon) - Le magistrat Amadou Ousmane Touré, doyen d’âge parmi les neuf membres de la nouvelle Cour constitutionnelle du Mali qui viennent d'être nommés, a été désigné dimanche, président de l'institution par ses pairs, a-t-on appris de source officielle.

Le nouveau président de la Cour constitutionnelle du Mali était précédemment directeur de cabinet du Premier ministre et fut également Vérificateur général et juge anti-corruption et ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire.

Les neuf nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, ainsi que quatre membres de la Cour suprême dont son nouveau président, prêteront serment ce lundi, au Centre international de conférences de Bamako, sous la présidence du chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéita.

À l’issue du Sommet extraordinaire du lundi 27 juillet par visioconférence, les présidents de la Communauté économique des Etats del'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), impliquée dans la résolution de la crise socio-politique que vit le Mali depuis juin dernier, avaient recommandé une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur au Mali.

En cas de difficulté de nomination des membres de la Cour par les différentes instances, il reviendra au président de la République d’user de l’article 50 de la Constitution pour nommer les neuf sages, avait recommandé l'organisation sous-régionale.

Les recommandations formulées par la CEDEAO dont la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, l'organisation d'élections législatives partielles ont purement et simplement été rejetées par les responsables du Mouvement du 5 juin- Rassemblement des forces patriotiques ( M5-RFP), estimant que la "crise n’est pas que post-électorale" et qu’elle est "plus profonde".

Le M5-RFP,, principal acteur de la contestation contre le pouvoir en place à Bamako, demande la démission du Président Ibrahim Boubacar Kéita et de son régime qu'il accuse de "mauvaise gouvernance" et "de mauvaise gestion" de la crise multiforme (sécuritaire, institutionnelle, économique, de l'éducation) que connait le Mali depuis des années.

Le mouvement a réitéré dimanche son appel à ses militants et sympathisants à se rassembler, le mardi 11 août, à la Place de l’indépendance de Bamako et à l'intérieur du pays, pour réclamer une nouvelle fois la démission du Président Kéita, après les manifestations du 5 et 19 juin, et surtout celles du 10 juillet et des jours suivants, au cours desquelles des manifestants ont été tués ou blessés par les forces de maintien de l'ordre.

