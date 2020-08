Le Parlement libyen met en garde contre une explosion similaire à celle du port de Beyrouth

10 Août 2020

Tripoli, Libye, 10 août (Infosplusgabon) - Le Parlement, réuni à Tripoli, a averti que l'explosion survenue au port de Beyrouth, la capitale libanaise, pourrait arriver en Libye si les installations pétrolières continuaient à être fermées, en particulier les terminaux pétroliers de Brega, d'al-Sidra et de Ras Lanouf, en raison de la présence de grandes quantités de nitrate d'ammonium stockées dans les usines pétrochimiques.

Dans un communiqué publié dimanche soir, le Parlement a ajoute que, "par souci de prévention d'une tragédie similaire à celle qui frappe le peuple libanais", dans laquelle de nombreux innocents ont été tués dans l'explosion de nitrate d'ammonium, la Commission de l'énergie et des ressources naturelles met en garde contre la fermeture continue des champs pétrolifères qui contiennent de grandes quantités de nitrate d'ammonium qui peuvent conduire à une catastrophe à cause des énormes quantités stockées pendant de longues périodes dans les ports de Brega, d'al-Sidra et de Ras Lanouf".

La Commission a mis en garde contre la fuite ou l'explosion de ces nitrates à partir de l'un des trois ports, ce qui pourrait conduire à une véritable catastrophe humanitaire.

Les parlementaires ont fait assumer "aux parties et aux États à l'origine de la fermeture, la responsabilité humanitaire, morale et juridique envers le peuple libyen", appelant "les Nations unies et ses organisations affiliées à jouer leur rôle dans la résolution de cette crise avant l'apparition de conséquences malheureuses".

Les champs et ports pétroliers dans plusieurs régions de la Libye sont fermés depuis le 18 janvier dernier par les forces du maréchal Khalifa Haftar, provoquant une baisse de la production pétrolière de plus de 800.000 barils par jour et des pertes d'opportunités de vente de plus de 08 milliards de dollars.

