Un Conseil de défense prévu mardi à Paris sur l'attaque terroriste au Niger qui a fait huit morts dont six Français

10 Août 2020

Paris, France, 10 août (Infosplusgabon) - Un Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) se tiendra mardi à l’Elysée, sous l'autorité du président français, Emmanuel Macron, et sur la base des informations qui seront transmises ce lundi par les autorités nigériennes et françaises sur l'attaque terroriste perpétrée dimanche au Niger qui a fait huit morts, dont six Français, a-t-on appris de source officielle.

Huit travailleurs humanitaires, rappelle-t-on, six touristes français, leur guide et leur chauffeur nigériens, ont été tués dimanche par des hommes armés venus à moto dans la zone de Kouré, à 60 km à l'est de Niamey, la capitale nigérienne, alors qu'ils parcouraient la zone qui abrite les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest.

La plupart des victimes ont été abattues par balles; une femme qui a réussi à s’enfuir a été rattrapée et égorgée, ont indiqué des sources sécuritaires nigériennes.

Le président français, a annoncé dimanche l’Elysée, s'est entretenu avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, au sujet de l'attaque meurtrière et a exprimé ses condoléances et le soutien de la nation française aux familles et proches des victimes.

"Le président de la République française et le président nigérien tiennent à rappeler que tous les moyens sont et seront mis en œuvre pour élucider les circonstances de cet attentat meurtrier dans les prochaines heures. Leur détermination à poursuivre la lutte en commun contre les groupes terroristes au Sahel demeure intacte", a souligné la Présidence française.

Le Conseil de défense et de sécurité national (CDSN) français est un Conseil des ministres restreint, se réunissant à l'occasion de crises, s’agissant en particulier de la conduite des opérations extérieures, et a pour but de fixer les objectifs et de coordonner la politique de sécurité et de défense.

