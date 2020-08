Le Niger sous le choc après l'attaque terroriste qui a fait huit morts dans la zone touristique de Kouré

10 Août 2020

Niamey, Niger, 10 août (Infosplusgabon) - Les Nigériens sont encore sous le choc, 24 heures après le meurtre de huit personnes dont deux Nigériens et six Français, dans la zone de Kouré par des terroristes venus à moto, alors que des opérations de ratissage menées depuis dimanche par les forces françaises et nigériennes se poursuivent pour retrouver les assaillants.

C’est la toute première fois que la Zone de Kouré, à 60 km à l’est de Niamey, parc tranquille, calme et sûr, abritant les dernières girafes de l’Afrique de l’Ouest, est visée par une telle attaque terroriste que personne, à Niamey, n’a une fois imaginée.

Les assaillants venus à moto dans cette zone boisée ont vite pris la fuite après avoir abattu par balles et de sang-froid les victimes parmi lesquelles six humanitaires, leur chauffeur et leur guide nigériens.

Les huit corps des victimes françaises et nigériennes du parc animalier de Kouré ont été transférés à Niamey par les sapeurs-pompiers.

Aucun communiqué officiel n’a encore été publié par les autorités de Niamey après ce crime.

Toutefois, le Président Mahamadou Issoufou a, dans un tweet, "condamné l’attaque terroriste lâche et barbare perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de Kouré".

Le Président Issoufou a, "en cette circonstance douloureuse, adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes nigériennes et françaises".

Le chef de l’Etat nigérien a, dans un autre tweet, adressé ses condoléances au président français, Emannuel Macron, dont " l’engagement à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme est sans faille".

A Niamey, on s’intéresse ce matin à l'identité des assaillants qui n'est pas connue, pas plus que la direction vers laquelle ils ont fui. On sait seulement que de nombreux groupes terroristes sont actifs dans l’Ouest du pays vers la frontière avec le Mali et à l’extrême-est, où des incursions de Boko Haram sont fréquentes dans la région de Diffa.

"Une telle audace se comprendrait à l’Ouest du pays ou à l’Est, mais en plein centre du pays et à quelques encablures de Niamey, cela était inimaginable", s’exclame un fonctionnaire des services de l’Environnement.

"Cette terrible attaque va certainement frapper de plein fouet l’économie touristique de la zone de Kouré, jusque-là visitée quotidiennement par de nombreux étrangers qui viennent des quatre coins du monde contempler de très près les dernières girafes d’Afrique de l'Ouest", regrette, pour sa part, Idrissa Mahamadou, un retraité du village de Kouré.

