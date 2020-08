La police gambienne lance l'opération "Save our Souls" (Sauver nos âmes)

06 Août 2020

Banjul, Gambie, 6 août (Infosplusgabon) - Les forces de police gambiennes ont lancé une opération, baptisée "Save our Souls (SoS)", suite à la déclaration d'un nouvel état d'urgence et à l'instauration d'un couvre-feu par le Président Adama Barrow, en vigueur à partir du 6 août 2020 dans l’ensemble de la Gambie pour une période de 21 jours.

Un communiqué, signé par le surintendant Lamin Njie, responsable des relations publiques de la police, a déclaré, jeudi, que ce développement fait suite à l'application du règlement de protection de la santé publique (maladies dangereuses et infectieuses) de 2020.

Il a souligné que les activités de mise en application doivent être entreprises avec la restriction de la circulation des personnes entre 22h00 et 05h00 chaque jour pour respecter le règlement sur le couvre-feu.

"Tous les points de vente non alimentaires sur les marchés de toute la Gambie restent fermés, à l'exception des banques et des institutions financières, des pharmacies, des supermarchés et des mini-marchés, des propriétaires de magasins locaux et des commerçants de produits alimentaires de première nécessité. Cependant, les marchés sont ouverts entre 6h et 14h tous les jours et restent fermés le dimanche", a déclaré Njie.

Tous les lieux de culte (mosquées et églises) resteront fermés. Les mosquées ou les églises ne doivent être utilisées que pour les appels à la prière ou les annonces religieuses. Toute forme de rassemblement dans les mosquées et les églises est interdite. Tout le monde doit porter un masque pour couvrir le nez et la bouche dans les lieux publics à tout moment", a-t-il déclaré.

Il a exhorté les vendeurs sur les marchés et les propriétaires de magasins à n’autoriser l'accès à leurs locaux à toute personne ne portant pas de masque facial.

"Les conducteurs de véhicules à moteur ou les opérateurs de bateaux ou de ferries doivent porter un masque facial et s'assurer que tous les passagers font de même avant d'entrer dans le véhicule, le bateau ou le ferry.

"De même, les personnes jouant sur les terrains de football et les plages, les clubs vidéo et les centres sportifs ainsi que les organisateurs d'événements sont strictement avertis de respecter le règlement sur la fermeture des lieux publics non essentiels et l'interdiction des rassemblements publics", a déclaré Njie dans son communiqué.

Il a ajouté : "Le Bureau de l'Inspecteur général met en garde contre le fait que les violations du règlement entraîneront des sanctions graves conformément à la loi. La coopération, le soutien et la compréhension du grand public sont fortement sollicités".

