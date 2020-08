Congo : Arrestation de deux présumés trafiquants de produits de faune à Pointe-Noire

06 Août 2020

Brazzaville, Congo, 6 août (Infosplusgabon) - Deux présumés trafiquants de produits de faune viennent d’être arrêtes à Pointe-Noire, principal centre économique et industriel du pays, en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de deux peaux de panthère et d’un sac d’écailles de pangolin géant, pesant sept kilogrammes, a annoncé, jeudi, la radio publique.

Ces deux individus, tous de nationalité congolaise, sont dans un réseau des trafiquants de produits de faune dont certains sont en cavale. Ils ont été interpellés par les agents de la direction départementale du ministère de l’Économie forestière de Pointe-Noire et les gendarmes avec l’appui du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage.

L’acteur principal dans cette affaire serait un acheteur, démarcheur et revendeur de produits de faune dans la ville de Pointe Noire et l’autre serait son complice. Ces présumés délinquants fauniques ont tous reconnu les faits qui leurs sont reprochés, à savoir : la détention, la circulation et la commercialisation des trophées des espèces animales intégralement protées (la panthère et le pangolin géant). Ils risquent des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme.

En République du Congo, la panthère et le pangolin géant font partie des espèces animales intégralement protégées, conformément à l’Arrêté du 9 avril 2011 déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées.

En outre, l’article 27 de la loi du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées stipule : ‘’ L’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ‘’.

