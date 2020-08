Etats-unis: Un athlète sud-soudanais promu ambassadeur de bonne volonté de l'UNCHR

05 Août 2020

New York, Etats-unis, 5 août (Infosplusgabon)- Un athlète de piste et de terrain d'origine sud-soudanaise qui avait été contraint de fuir un conflit durant son enfance a été nommé, mardi, en qualité d'ambassadeur de bonne volonté de l'agence onusienne en charge des réfugiés (UNCHR).

M. Yiech Pur Biel était membre de la première équipe olympique des réfugiés qui a participé aux jeux de 2016 de Rio de Janeiro, dans la métropole brésilienne. Depuis, il a parcouru 26 pays à travers le monde en tant qu'athlète et défenseur des réfugiés, et s'est impliqué de manière active dans les efforts visant à ramener la stabilité et la paix dans sa patrie, souligne un communiqué des Nations unies.

"C'est un grand honneur pour moi de pouvoir utiliser mon statut en tant qu'athlète pour aider les réfugiés et les personnes déplacées, de faire partager mon histoire et celle des autres réfugiés comme moi et de s'assurer que tous les réfugiés à travers le monde se fassent entendre", a-t-il déclaré.

"Je veux être un ambassadeur pour tous les réfugiés où ils se trouvent sur la planète et suis heureux de pouvoir être en mesure de continuer mon engagement à travailler avec l'UNHCR, l'agence des Nations unies en charge des réfugiés, et d'aider les réfugiés à pouvoir survivre non seulement, mais aussi à s'épanouir. Cette mission qui m'est assignée est indubitablement importante et vitale pour plusieurs personnes à travers le monde", a-t-il souligné.

Le communiqué renseigne également qu'à la suite du conflit qui s'est déclaré au Soudan du Sud en 2005, M. Pur avait effectué, lui seul, en fuite, le voyage, jusqu'au camp de réfugiés de Kakuma situé dans le pays voisin du Kenya. Il n'avait que 10 ans à l'époque.

Pendant son séjour au camp, M. Pur se consacrait aux athlètes et effectuait ses entraînements au Camp Tegla Laroupe construit et qui porte le nom du champion en athlétisme, Tegla Laroupe. Il prit part aux compétitions en 2015, avant d'être sélectionné dans l'équipe olympique historique des réfugiés en 2016.

Depuis 2016, M. Pur soutient l'UNCHR, en prenant part et en participant aux campagnes à New York et à Paris.

D'après le communiqué, en tant que nouvel ambassadeur de bonne volonté de l'UNCHR, il continuera de plaider en faveur des droits des personnes déplacées, tout en continuant ses entraînements pour figurer sur l'équipe olympique des réfugiés devant prendre part aux jeux de Tokyo de 2021.

Selon un récent rapport de l'UNCHR, environ 80 millions de personnes sont victimes de déplacements forcés à travers le monde. Le rapport s'est également appesanti sur la longue tradition de déplacement au Soudan du Sud, avant et après les indépendances en 2011, et l'a qualifié de crise majeure qui a contribué aux vagues de réfugiés à travers le monde.

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et patron par ailleurs de l'UNHCR, Filippo Grandi, a salué la nomination de M. Pur comme le nouvel ambassadeur de bonne volonté de l'agence.

"Cette nouvelle mission va contribuer à formaliser et à amplifier son plaidoyer un peu plus loin. Au moment où les déplacements forcés ont atteint des niveaux sans précédent, avec un pour cent de l'humanité qui en sont victimes du fait des conflits, des persécutions, et de la violence, sa contribution est plus essentielle que jamais", a ajouté M. Grandi.

Le communiqué informe également que les contributions de M. Pur pour la paix au Soudan du Sud, incluent ses déplacements à Addis-Abeba et à Khartoum pour représenter les réfugiés lors des pourparlers de paix en 2018, et sa participation aux réunions de comité de l'Union africaine en 2019.

M. Pur a collaboré avec le comité international olympique au lendemain des Jeux de Rio et a rejoint, par la suite, le conseil d'administration de la fondation du comité olympique pour les réfugiés.

"Je suis sûr que cette nouvelle fonction en tan qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNCHR va lui permettre d'agir en tant que modèle et de démontrer que le sport peut non seulement apporter de l'espoir, mais changer les vies, renforcer la capacité des jeunes et engendrer un changement positif dans notre société", a déclaré M. Bach à l'endroit de l'athlète sud-soudanais promu ambassadeur.

