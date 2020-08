Concertations libyo-italiennes à Tripoli sur la situation en Libye

05 Août 2020

Tripoli, Libye, 5 août (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est entretenu ce mercredi au siège du Conseil à Tripoli, avec ministre italien de la défense, Lorenzo Guerini sur les développements en Libye et d'un certain nombre de dossiers de coopération conjointe.

Au cours de la réunion entre MM. al-Sarraj et Guerini dont la visite "s’inscrit dans le cadre de consultations et d’échanges de vues entre les deux pays amis, les deux parties ont souligné qu’il importait de revenir sur la voie politique conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et aux résultats de la Conférence de Berlin, et de parvenir à un accord de cessez-le-feu permanent".

À cet égard, le président du Conseil présidentiel a réaffirmé que "tout cessez-le-feu doit garantir que l’agresseur ne reste pas dans un endroit qui permet la menace d’une nouvelle agression", a précisé un communiqué du bureau d'information du Conseil présidentiel.

En outre, la rencontre a fait le suivi des dossiers de sécurité et de coopération militaire dans le domaine du déminage et des engins explosifs ainsi que des programmes de formation et d'accueil des stagiaires militaires libyens dans les académies militaires italiennes.

La réunion a traité de la question du retour des entreprises italiennes pour reprendre leurs activités en Libye, a ajouté le communiqué qui assure que les deux parties ont souligné la nécessité absolue du retour de la production pétrolière sous la supervision de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC).

La délégation du ministre italien, qui comprend l'ambassadeur d'Italie en Libye, Giuseppe Puccino, le chef d'état-major général de la Défense, le général Viczarelli, le chef de l'Agence de sécurité extérieure, le général Gianni Carvelli, le commandant des opérations au ministère de la Défense, le général Luciano Portolano, le ministre plénipotentiaire du Bureau des politiques, le Conseiller Massimo Marotti et l'Amiral militaire Gianfran Ankuanutsiata, ont pris part à la réunion.

Ont pris part à l'entretien, côté libyen, le vice-président du Conseil présidentiel, Ahmed Maitig, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Siala, le vice-ministre de la Défense, Salaheddine al-Namrouch, le chef de l'Agence de sécurité intérieure, le général Rached Mohamed al-Rajabani, le chef du service général des renseignements, le colonelmajor Sabri Driz, et le directeur adjoint des affaires européennes généraux au ministère des Affaires étrangères Abderrahman Mazek.

FIN/ INFOSPLUSGABON/UYH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon