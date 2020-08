Burundi : Bilan d’un mois de dépistage systématique du Coronavirus "au-delà des prévisions"

05 Août 2020

Bujumbura, Burundi, 5 août (Infosplusgabon) - Depuis le 6 juillet dernier, date du lancement officiel d’une campagne « systématique, volontaire et gratuit » de dépistage du Coronavirus, plus de 13.000 personnes ont été testées sur les 15.000 initialement programmées pour trois mois au Burundi, a-t-on appris, mercredi, auprès du Ministère de la santé publique et de la lutte contre le VIH/SIDA.

Les résultats des tests ont révélé 204 cas positifs au Coronavirus dont 114 déjà guéris et zéro décès, selon la même source.

La campagne avait débuté par Bujumbura, la capitale économique et principal foyer du virus, avant de gagner l’intérieur du pays.

Le ministre de la santé publique, Dr Thaddée Ndikumana, était signalé, mercredi, à Kobero, une localité faisant frontière avec la Tanzanie.

Kobero est le principal point d’entrée des réfugiés burundais en provenance de la Tanzanie, l'un des pays voisins les plus affectés par le virus.

Les rapatriés seront désormais soumis à des tests de dépistage rapide à l'arrivée pour leur éviter la quarantaine prolongée, a annoncé le Ministre aux correspondants de presse locaux.

Mardi, le Ministère de la santé a réceptionné un don d'une valeur de 601.000 américains, composé de kits de traumatologie, de concentrateurs d'oxygène et de matériel de protection individuelle de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le don est destiné aux hôpitaux des districts sanitaires de l’intérieur du pays, les moins équipés.

