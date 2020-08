Mauritanie: consternation et tristesse après les déflagrations de Beyrouth

05 Août 2020

Nouakchott, Mauritanie, 5 août (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a exprimé « tristesse et consternation » dans un message adressé mercredi à son homologue libanais, Michel Aoun, suite à une série d’explosion enregistrées à Beyrouth mardi, et qui a provoqué plusieurs dizaines de morts et d’énormes dégâts.

Dans son message, le chef de l’Etat mauritanien dit avoir appris avec consternation et une grande tristesse, la nouvelle de la douloureuse explosion qui a secoué Beyrouth. "A cette occasion, je vous présente, au nom du peuple et du gouvernement mauritanien, comme en mon nom personnel, et à travers vous, au Liban, peuple et gouvernement, mes condoléances les plus attristés, pour les martyrs engendrés par l’accident, et mes souhaits pour un prompt rétablissement des blessés. Je tiens également à vous réitérer notre entière solidarité avec le Liban Frère, face à cette douloureuse épreuve".

