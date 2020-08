La Tunisie envoie des aides médicales et alimentaires au Liban

05 Août 2020

Tunis, Tunisie, 5 août (Infosplusgabon) - Le président tunisien Kaïs Saied a ordonné mercredi l’envoi de deux avions militaires chargés d’équipements médicaux, de médicaments et de produits alimentaires au Liban à la suite des fortes explosions qui ont frappé mardi la capitale Beyrouth faisant une centaine de morts et des milliers de blessés et d’importants dégâts matériels.

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat tunisien a donné des instructions aux ministres de la défense Imad Hazgui et des affaires sociales et de la santé par intérim Mohamed Habib K’chaou, pour acheminer ces aides “de toute urgence” .

Selon le communiqué, une équipe de médecins et d’infirmiers tunisiens sera également envoyée au Liban pour aider à soigner les blessés dont 100 parmi eux seront embarqués à bord de ces appareils pour être soignés dans des hôpitaux tunisiens.

Le président tunisien avait adressé mardi un télégramme de condoléances à son homologue libanais Michel Aoun dans lequel il l’a assuré du soutien et de la solidarité de la Tunisie dans cette dure épreuve.

