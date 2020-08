819 dépassements enregistrés lors des élections présidentielle et législative de 2019 en Tunisie

03 Août 2020

Tunis, Tunisie, 3 août (Infosplusgabon) - Les dépassements (violations) enregistrés lors des élections présidentielle et législatives de 2019 en Tunisie ont atteint 819 cas, révèle, mercredi, un rapport de l'organisation tunisienne antiterroriste "I Watch-Tunisia" (Ana Yakedh, en arabe).

Sur ces 819 départements, 232 ont été enregistrés lors des premiers et second tours de la présidentielle et 587 pendant les législatives, précise le rapport présenté au cours d'une conférence de presse tenue à Tunis.

Le candidat de "Tahya Tounés", Youssef Chahed, Premier ministre au moment des scrutins, a été le plus épinglé par le rapport en commettant plus de dépassements lors du premier tour, suivi de Abdelfattah Mourou, candidat du mouvement de tendance islamiste, Ennahdha, et Nabil Karoui du parti Qalb Tounés, précise le rapport sans chiffrer le nombre de dépassements de chaque candidat.

Concernant les législatives, le mouvement Ennahdha a occupé la première place des cas épinglés.

