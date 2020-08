L’UNESCO organise un webinaire sur l’impact du Covid-19 sur la liberté d'expression en Afrique de l'ouest et du centre

03 Août 2020

Paris, France, 3 août (Infosplusgabon) – Le Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest-Sahel organise, mercredi et jeudi, conjointement avec ceux d’Abuja et de Yaoundé, une consultation régionale en ligne intitulée : « Développement des médias et liberté d’expression : Impact de la pandémie de Covid-19 en Afrique de l’Ouest et du Centre », a-t-on appris de source officielle.

« Depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 en Afrique, les médias n’ont de cesse d’apporter une contribution essentielle pour informer les citoyen(ne)s du développement de la maladie, sensibiliser sur les mesures de protection, débusquer la désinformation, contrer les rumeurs et favoriser le partage de bonnes pratiques », a indiqué l’agence onusienne.

Cependant, a déploré l’UNESCO, cette contribution pertinente s’est faite et se fait encore dans un contexte où les médias sont confrontés à de nombreuses difficultés techniques, économiques, sociales et voire politiques du fait des effets des mesures prises pour contenir la pandémie.

« C’est pour cette raison, qu’il convient de mener une analyse de fond pour tirer les conséquences et proposer des options qui permettent de garantir le développement des médias dans un environnement favorable à leur viabilité économique, la liberté d’expression et la sécurité des journalistes », a souligné l’UNESCO.

La consultation, qui se déroulera en ligne, réunira des experts, décideurs, politiques, acteurs et actrices de la société civile, organisations et professionnels du secteur des médias pour débattre de l’avenir des médias en Afrique de l’Ouest et du Centre et aura pour objectifs principaux d’identifier et promouvoir la contribution des médias dans la lutte contre la pandémie Covid-19, et en particulier la lutte contre la désinformation et aussi de comprendre l’impact et les implications de la pandémie de la Covid-19 sur la liberté d’expression, la sécurité des journalistes, le respect des droits humains, l’égalité des genres dans les médias.

Les débats serviront également à déterminer des pistes d’action pour soutenir le développement et renforcer la résilience des médias face aux effets de crises d’envergure telle la pandémie de Covid-19 et aussi à promouvoir les bonnes pratiques en matière d’apport des médias à la lutte contre les pandémies.

