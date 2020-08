Mali : Don de matériels de protection contre la COVID-19 aux organisations professionnelles agricoles

03 Août 2020

Bamako, Mali, 3 août (Infosplusgabon) - Le Projet de financement inclusif des filières agricoles (Projet inclusif) financé par le FIDA, le Danemark et le Canada, a procédé, mardi, à la remise de kits sanitaires et de communication à l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (APSFD) au profit de ses partenaires, notamment les Organisations professionnelles agricoles (OPA), les Petites et moyennes entreprises agricoles et Petites et moyennes industries agricoles (PMEA/PMIA) et les Systèmes financiers décentralisés (SFD).

Ces lots d’une valeur de 98 millions de F CFA sont composés de matériels de protection contre la Covid-19 et de communication pour faciliter le télétravail, notamment 604 kits de lavage des mains, de gants, de masques en tissu local standardisé, de savons liquides, de gels hydroalcooliques et d’appareils de mesure de température multifonction.

Cette donation permettra aux structures bénéficiaires d’avoir des moyens de protection et de prévention adéquats contre le coronavirus, qui continue de faire des ravages à travers le monde et de réduire surtout les effets de la crise sur les activités du secteur privé rural et d'avoir des appuis en termes d’accès à l’information.

On rappelle que le gouvernement, avec l’accompagnement du FIDA, du Royaume du Danemark et du Canada, a mis en place un comité technique chargé de faire des propositions de solutions susceptibles de construire la résilience des OPA, PMEA/PMIA et SFD face à la Covid-19.

Le Projet de financement inclusif des filières agricoles a été initié par le gouvernement malien avec l’appui financier du FIDA, du Danemark et du Canada, se souvient-on.

