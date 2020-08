La Tunisie enregistre neuf nouveaux cas confirmés de Covid-19

03 Août 2020

Tunis Tunisie, 3 août (Infosplusgabon) - La Tunisie a enregistré neuf nouveaux cas confirmés du coronavirus (Covid-19) dont sept locaux et deux importés, a annoncé dimanche le ministère tunisien de la Santé.

Selon la directrice générale de l'observatoire des maladies nouvelles et émergentes, Incef Ben Alia, la situation épidémiologique commence à susciter de l'inquiétude à cause du non respect des mesures barrières. Elle a insisté, lors d'un point de presse, sur la nécessité du respect des mesures préventives pour éviter l'accélération de la propagation du virus mortel, expliquant que si la contamination s'accroît rapidement, le système sanitaire en Tunisie ne sera pas en mesure de faire face à la situation.

Le port des masques deviendra de nouveau obligatoire, a-t-elle ajouté, soulignant que les autorités sont en train d'étudier actuellement la nécessité de rendre obligatoire le port du masque, mesure qui sera assortie de sanctions contre les récalcitrants.

