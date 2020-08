Coronavirus : Le Nigeria enregistre 386 nouvelles infections pour un total de 43537

03 Août 2020

Abuja, Nigéria, 3 août (Infosplusgabon) - Le Nigéria a enregistré samedi 386 nouveaux cas de coronavirus (COVID-19), portant le nombre total de cas confirmés à 43.537.

Le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) a indiqué que 22.567 cas étaient actifs lors de leur admission dans les établissements de santé, 20.087 patients ont été traités et libérés tandis que 883 sont décédés.

Le NCDC a souligné qu’il a enregistré le nombre de tests mensuels le plus élevé, soit 145.454 en juillet, ainsi que le nombre de cas mensuel le plus élevé avec 17.457 cas.

Par rapport à juin, ces chiffres représentent une augmentation de 95% du nombre de tests et une augmentation de 12% des cas positifs.

Le Nigéria a enregistré un total de 283.916 tests depuis que le premier cas a été enregistré le 27 février.

Selon le NCDC, « C'est une bonne nouvelle que le Nigéria ait considérablement intensifié les tests en juillet. L'augmentation de 95% des tests en juillet par rapport à juin n'a entraîné qu'une augmentation de 12% des cas positifs. En juin, nous avons eu 74.580 tests et 15.532 cas positifs. En juillet, nous avons procédé à 145.454 tests et 17.457 se sont révèles positifs. Le mois de juillet a également enregistré l'un des plus faibles nombres de cas positifs mensuels à ce jour.

« Le nombre de cas positifs au mois de juillet est de 12%, celui du mois de juin est de 21% et en mai il était de 17%. Le nombre de tests menés en juillet représente 51% des tests cumulés dans le pays. »

L'Agence a annoncé que les Etats qui avaient rendu cela possible sont ceux de Kano, du Plateau, d’Oyo, de Lagos, du Territoire de la capitale fédérale (FCT) et de Rivers.

