Réouverture à compter du mercredi 29 juillet des infrastructures sportives au Mali

03 Août 2020

Bamako, Mali, 3 août (Infosplusgabon) - Le ministère malien en charge des Sports a instruit, à compter de mercredi dernier, la réouverture des infrastructures sportives et socioéducatives publiques relevant dudit ministère, selon un communiqué obtenu dimanche.

"Le ministère de la Jeunesse et des Sports a l’honneur d’informer l’opinion nationale et internationale de la réouverture des infrastructures sportives et socioéducatives publiques, sur toute l’étendue du territoire national, à compter de ce mercredi 29 juillet 2020", précise le communiqué.

Rappelons que la fermeture de ces infrastructures sportives et socioéducatives publiques faisait suite aux décisions prises lors de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, tenue le 17 mars 2020 à Bamako sur les mesures relatives à la prévention contre la pandémie de la Covid-19 au Mali.

Le ministère en charge des Sports a instruit les responsables de ces infrastructures sportives et socioéducatives publiques et les dirigeants des organisations sportives et de jeunesse aux fins de veiller au respect scrupuleux du protocole sanitaire sur les mesures barrières de prévention du coronavirus édictées par le Comité scientifique Covid-19 du ministère en charge de la Santé.

Selon un responsable de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), les compétitions du championnat national et de Coupe du Mali de football vont reprendre "très bientôt".

FIN/ INFOSPLUSGABON/UBN/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon