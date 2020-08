Une personne tuée dans l'attaque d'un poste de contrôle douanier dans la région de Sikasso dans le sud du Mali

03 Août 2020

Bamako, Mali, 3 août (Infosplusgabon) - Une personne a été tuée et 5 autres blessées dans une attaque perpétrée vendredi par des hommes armés non identifiés contre un poste de contrôle douanier de Koutiala, dans la région de Sikasso, dans le sud du Mali, vendredi, a-t-on appris dimanche de source sécuritaire.

La même source précise que des hommes armés non identifiés sont arrivés sur des motos dans les environs de 1 H du matin et ont ouvert le feu sur les agents en service, tuant le chauffeur d’un douanier et blessant 5 autres personnes avant de fuir sous les coups de ripostes des forces armées maliennes arrivées en renfort.

Des enquêtes ont été ouvertes par la police et la gendarmerie de Koutiala afin de déterminer avec exactitude les circonstances de l’attaque, l’identité des assaillants, la direction qu’ils ont prise après leur forfait et leur motivation.

Rappelons que le 25 juillet dernier, un gendarme a été tué, plusieurs blessés et des dégâts matériels causés lors d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés contre le poste de gendarmerie de Massigui, dans la région de Dioila, à quelque 240 km de Bamako.

Ces derniers temps, le sud du Mali devient la cible d'attaques terroristes contre les forces de défense. Depuis des années le nord et le centre du pays subissent, de façon permanente, des attaques terroristes accentuées par des conflits communautaires ayant fait des centaines de morts et des milliers de déplacés internes et externes.

