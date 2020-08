Le retour à l'accord de Skhirat, les accusations de blocage par les USA de la nomination d'un envoyé de l'ONU et l'audit de la Banque centrale à la Une des journaux libyens

03 Août 2020

Tripoli, Libye, 3 août (Infosplusgabon) - Les initiatives de puissances régionales pour faire revivre l'accord politique libyen de Skhirat signé en 2015 au Maroc et la tentative de conclure un accord Skhirat II pour régler la crise en Libye, a été commentée cette semaine par les journaux libyens qui ont rapporté les accusations portées contre les Etats-Unis de faire blocage à la nomination par le Secrétaire général de l'ONU d'un nouveau Représentant spécial et chef de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (MANUL) en remplacement de Ghassan Salamé, démissionnaire depuis mars dernier.

L'annonce d'un audit international des deux succursales de la Banque centrale de Libye, à Tripoli et à Benghazi, par la Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l'ONU, Stephanie Williams a fait l'objet d'une couverture par la presse libyenne se faisant l'échos de l'espoir suscité de normaliser le fonctionnement de cette banque en unifiant les deux succursales.

Le journal al-Wassat a indiqué qu'enfin, le Maroc est entré en ligne dans le processus de recherche d'une solution à la crise libyenne, ce pays dont le nom a disparu peu de temps après la conclusion de l'accord politique sur son sol, à la station balnéaire de Skhirat. Il apparaît que le Maroc est revenu sur la scène par le portail de l'accord de Skhirat lui-même.

Sous le titre: "Mouvement régional pour un remake de Skhirat II" , le journal a précisé qu'il apparaît que le Maroc est revenu sur la scène à travers la reception des deux principaux acteurs de la crise, qui sont les présidents de la Chambre des représentants (Parlement), Aguila Saleh, et du Haut Conseil d'État Khaled al-Mechri, ce qui laisse présager qu'il jouera vraisemblablement le rôle de médiateur entre les parties à la crise dans les prochains jours.

Il se pourrait qu'on s'achemine vers la révision de l'accord, en tenant compte des initiatives récentes des pays voisins, et des parties occidentales concernées par la crise libyenne, afin de parvenir à un nouvel accord dans le cadre de la concurrence régionale accélérée, non séparée de ce que l'on appelle les résultats de la conférence de Berlin, a ajoute al-Wassat.

Selon le journal, la présence de deux parties principales dont la raison de leurs divergences a trait à l'entrave de la mise en œuvre de l'accord politique, n'est pas purement par hasard, elle s'inscrit plutôt dans le cadre d'efforts de rapprochement et d'efforts non déclarées pour rapprocher les deux parties, d'autant plus que Rabat a annoncé qu'elle n'a présenté aucune initiative, ce qui signifie que la visite d'Aguila ne diffère pas de sa tournée dans un certain nombre de pays, dont le dernier est la Jordanie, à la recherche d’un soutien à la Déclaration du Caire depuis le berceau de l’Accord de Skhirat.

Le journal a indiqué citant Aguila Saleh que ce n’est qu’une tentative de le modifier, après l’avoir loué en disant: "le défaut ne réside pas dans l’accord mais dans son application à la réalité", rappelant la décision de l’Assemblée dans l’une des ses sessions à Benghazi d'annuler la ratification de l'accord de Skhirat.

Le journal a ajouté que cet accord était considéré comme capable de résoudre la crise libyenne si toutes ses dispositions étaient mises en œuvre, en particulier celles liées aux arrangements de sécurité, et à la fin du problème des milices, tandis que le Maroc avait précédemment critiqué le gouvernement d'union pour son non-respect de l'accord de 2015, et l'adoption d'une approche sélective dans la mise en œuvre de ses dispositions, ouvrant la voie après cinq ans pour un nouvel accord qui pourrait être "Skhirat 2".

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a rencontré séparément Aguila Saleh et Khaled al-Mechri, a estimé, selon le journal que les deux institutions légitimes en Libye, le Haut Conseil d'État et le Parlement libyen tenu à Tobrouk, sont les principales parties prenantes à toute solution future en Libye, ajoutant qu'elles ont le potentiel de s'entendre sur une solution, loin de ce qu’il a décrit comme des "agendas étrangers".

Il a qualifié l’initiative de Saleh de positive venant de l’intérieur libyen, compte tenu des récentes initiatives libyennes, en référence à la Déclaration du Caire et aux accords de Berlin, car il existe un consensus sur la manière de modifier l’Accord de Skhirat en tant que produit libyen, a rapporté le journal.

Pour sa part, le journal Afrigatenews s''est intéressé à la question de l'envoyé de l'ONU, indiquant que l'ambassadeur allemand auprès des Nations Unies, Christoph Heisen, a déclaré que les États-Unis ne devraient pas empêcher le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de nommer un nouvel envoyé de l'ONU en Libye.

Afrigatenews a cité des diplomates non identifiés qui ont déclaré que Washington souhaitait diviser le rôle du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en deux, l'un étant chargé de diriger la mission des Nations Unies, connue sous le nom de Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (MANUL), et l'autre de négocier la paix en Libye.

"Il y a des questions que nos partenaires américains ont soulevées concernant la structure de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye", a déclaré Hosgen aux journalistes jeudi, ajoutant "nous pensons que vous pouvez en discuter, mais ... les États-Unis ne devraient pas empêcher le Secrétaire général de nommer un successeur à Ghassan Salamé".

Le journal a rappelé que M. Guterres a proposé l'ancienne ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Hanna Tetteh, comme remplaçante à Salamé, mais selon les diplomates, Washington ne soutiendrait sa candidature qu'à la tête de la Mission des Nations Unies qu'après que Guterres ait nommé un médiateur spécial pour le conflit.

Les diplomates ont estimé, selon le journal, que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptent généralement ces nominations par consensus général, mais une quinzaine de membres ne soutiennent pas la proposition américaine de diviser le rôle d'émissaire onusien.

Les États-Unis avaient proposé que l'ancienne Premier ministre danoise Haile Thorning Schmidt comme envoyée spéciale, mais ces mêmes diplomates ont déclaré qu'elle s'était retirée d'elle-même, et Washington cherche maintenant un nouveau candidat, a précisé le journal.

Abordant l'audit de la Banque centrale de Libye, le journal al-Wassat a indiqué qu'on est sur le point d'entrer dans les procédures proprement dites d'un audit financier international de ses deux succursales de Tripoli et Beidha (est), comme l'a annoncé lundi la cheffe de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams.

Elle a signalé "l'achèvement des procédures nécessaires pour lancer cet examen", un jour après que la Compagnie générale libyenne de pétrole (NOC) a révélé avoir enregistré environ 45,552 millions dollars de revenus provenant des exportations de pétrole brut, de gaz, de propane, de butane et de condensat pour le mois de juin 2020, soit les revenus les plus bas enregistrés au premier semestre de cette année.

L'idée de l'audit de la Banque centrale de Libye a débuté le 10 juillet 2018 dans une lettre du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj adressée au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans laquelle il a demandé aux Nations Unies de faciliter un audit international des succursales de la Banque centrale de Libye à Tripoli et Beidha comme moyen de restaurer l'intégrité, la transparence et la confiance dans le système financier libyen et de créer les conditions nécessaires à l'unification des institutions financières libyennes, a rappelé le journal citant la Mission d'appui des Nations Unies en Libye.

Cette dernière a précisé que par la suite, le 13 septembre 2018, le Conseil de sécurité a, dans sa résolution n ° 2434, a souligné la nécessité de "faciliter les procédures de démarrage du processus de l'audit financier requis".

FIN/ INFOSPLUSGABON/UBN/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon