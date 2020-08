639 personnes blessées par un objet tranchant ou brûlées aux urgences à Tripoli et Misrata durant l'Aïd Al-Adha

03 Août 2020

Tripoli, Libye, 3 août (Infosplusgabon) - Quelque 639 personnes ont été admises pendant les premier et deuxième jours de l'Aïd Al-Adha, par l'Hôpital des brûlés et de la chirurgie esthétique à Tripoli et le département de traumatologie et des urgences du Centre médical de Misrata (220 km est de Tripoli) pour des cas de brûlures et de blessures avec des objets contondants, a annoncé, samedi, le ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale.

L'Aïd Al-Adha, fête du sacrifice du mouton chez les musulmans, a été célébrée vendredi, rappelle-t-on.

Dans un communiqué publié samedi soir, le ministère de la Santé a précisé que l'Hôpital des brûlures et de la chirurgie esthétique de la capitale a admis 420 cas, y compris des brûlures à la suite de l'utilisation d'essence pour allumer le gril à charbon, ou à la suite d'une mauvaise utilisation et d'un manque d'attention lors de l'utilisation d'objet contondants (couteaux, couperets ...) lors des opérations d'abattage et de découpe de la viande de la bête de sacrifice.

La même source a indiqué que 150 opérations chirurgicales ont été effectuées pour ces patients, en plus de l'hospitalisation de six autres cas dans les services de soins intensifs et de brûlures à la suite à des brûlures dans des proportions variables, tandis que les autres cas ont quitté l'hôpital après avoir reçu les soins médicaux nécessaires.

De son côté, le service de traumatologie et des urgences du Centre médical de Misrata a admis au cours des premier et deuxième jours de l'Aïd Al-Adha, 219 cas de blessures mineures et modérées causées par l'utilisation d'objet tranchants, selon le communiqué.

FIN/ INFOSPLUSGABON/UBN/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon