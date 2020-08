Coronavirus : Aucune fin en vue pour la pandémie et les effets se feront sentir pendant des "décennies", selon l'OMS

03 Août 2020

Genève, Suisse, 3 août (Infosplusgabon) - Exprimant sa "reconnaissance pour les efforts déployés par l'OMS et ses partenaires dans le cadre de la réponse à la pandémie de la COVID-19", le comité d'urgence convoqué par le patron de l'Organisation mondiale de la Santé des Nations unies a clairement indiqué qu'il n'y avait pas encore de fin en vue à la crise de santé publique qui a jusqu'à présent infecté plus de 17 millions de personnes et tué plus de 650.000 personnes.

Le comité convoqué par Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en vertu du Règlement sanitaire international (2005) (RSI), a tenu sa quatrième réunion le 31 juillet.

Dans sa déclaration à l'issue de la réunion, publiée samedi, il a souligné la "longue durée prévue" de la pandémie, notant "l'importance d'efforts de réponse soutenus aux niveaux communautaire, national, régional et mondial".

Après une discussion approfondie et un examen des données, le comité a "unanimement convenu" que l'épidémie constitue toujours une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC). Dr Tedros a déclaré qu'il acceptait l'avis du comité.

Le directeur général avait déclaré une PHEIC - le plus haut niveau d'alarme de l'OMS - le 30 janvier, alors qu'il y avait moins de 100 cas au total et aucun décès en dehors de la Chine.

"La pandémie est une crise sanitaire unique en son genre, dont les effets se feront sentir pendant des décennies", a déclaré Dr Tedros au Comité dans son allocution d'ouverture vendredi.

"De nombreux pays qui pensaient avoir dépassé le pire sont maintenant aux prises avec de nouvelles épidémies. Certains, qui étaient moins touchés dans les premières semaines, voient maintenant le nombre de cas et de décès augmenter. Et certains pays qui avaient des épidémies importantes les ont maîtrisées".

Le Comité a fait une série de recommandations à l'OMS et aux États membres.

Il a conseillé à l'Organisation de continuer à mobiliser les organisations multilatérales et les partenaires mondiaux et régionaux pour la préparation et la réponse à la COVID-19 et de soutenir les États membres dans le maintien des services de santé, tout en accélérant la recherche et l'accès éventuel aux diagnostics, aux thérapies et aux vaccins.

Il a conseillé aux pays de soutenir ces efforts de recherche, notamment par le biais de financements, et de s'associer aux efforts visant à permettre une répartition équitable des diagnostics, des thérapeutiques et des vaccins en s'engageant dans l'accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT), une collaboration mondiale sans précédent entre les pays, les philanthropes et les entreprises.

Le comité a également conseillé aux pays de renforcer les politiques de santé publique afin d'identifier les cas, et d'améliorer la recherche rapide des contacts, "y compris dans les milieux à faibles ressources, vulnérables ou à haut risque, et de maintenir les services de santé essentiels avec un financement, du matériel et des ressources humaines suffisants".

Il a également été conseillé aux pays de mettre en œuvre des mesures proportionnées et des conseils en matière de voyages, sur la base d'évaluations des risques, et de les revoir de manière régulière.

