Coronavirus : La mise en commun des échantillons renforce le dépistage au Ghana (mise à jour du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique)

03 Août 2020

Accra, Ghana, 3 août (Infosplusgabon) - "Nous sommes heureux de vous informer qu'après le récent test COVID-19, vos résultats se sont révélés négatifs", peut-on lire dans un message texte adressé à Bénédict Abbey. "Poursuivez le respect strict des protocoles de précaution et nous nous en sortirons sains et saufs".

Six jours auparavant, Abbey avait été testé au virus après avoir été tracé et contacté par le Service de santé du Ghana (Ghana Health Service, GHS) suite au test positif COVID-19 d’un collègue de service. L'attente des résultats en isolement fut angoissante.

"Je n'arrivais pas à bien dormir. J'étais toujours en train de penser à tout cela et je me demandais ce qui se passerait si j'étais testé positif", explique Abbey. "Mais après la publication des résultats, je me suis senti soulagé et heureux".

D'autres ont vécu des expériences différentes en attendant le résultat du test COVID-19. Une femme d'affaires d'Accra qui s'est présentée sous le nom de Sylvia a été mise en quarantaine pendant deux semaines en compagnie d'autres passagers lorsqu'elle est arrivée du Royaume-uni début mars.

"Nous étions des centaines, essentiellement en quarantaine. Nous ne savions pas quand nous pourrions partir. J'étais contente d'être testée - et heureuse que de telles mesures soient mises en place. Mais il a fallu de nombreux jours avant que je ne connaisse ma situation. C'était extrêmement stressant".

Au 1er août, le nombre de cas confirmés de coronavirus au Ghana s'élevait à 37.014, le nombre de guérisons à 33 365, le nombre de cas actifs à 3.467 et le nombre de patients qui ont succombé à la maladie à 182.

Depuis la détection du premier cas de COVID-19 le 12 mars, les services de santé ghanéens ont axé leur réponse sur la recherche, le dépistage et le traitement.

Le Noguchi Memorial Institute for Medical Research, la principale institution biomédicale du pays, était à l'origine le seul établissement du Ghana capable d’effectuer des tests pour la COVID-19.

Mais le gouvernement, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), des centres africains de contrôle et de prévention des maladies entre autres partenaires, a depuis mai étendu les centres de test COVID-19 à neuf autres laboratoires hautement spécialisés.

L'Institut Noguchi travaille maintenant 24 heures sur 24 pour effectuer la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour la COVID-19. Le test PCR détecte directement la présence du virus plutôt que les anticorps de détection, ce qui montrerait que la personne a déjà été infectée par le virus.

Le Ghana ayant intensifié la recherche des contacts, le nombre d'échantillons à tester a également augmenté.

Déjà à pleine capacité, travaillant 24 heures sur 24 par équipes de 12 heures, l'Institut Noguchi a décidé de déployer un "échantillonnage groupé" pour répondre à la demande. Chaque pool compte 10 échantillons et 100 pools sont testés à la fois.

Au lieu de tester une personne à la fois, les échantillons de plusieurs personnes sont rassemblés et testés d’un seul coup. Si le test groupé est négatif, tous les individus du groupe sont déclarés négatifs. Mais s'il est positif, chaque membre du pool est alors testé à nouveau individuellement pour que la personne infectée soit identifiée.

L'échantillonnage groupé a non seulement permis d'augmenter rapidement la capacité des tests PCR, mais aussi d'utiliser moins de réactifs et de réduire le délai d'attente des résultats de six jours environ à deux jours, ce qui a contribué à réduire le nombre d'échantillons à tester qui s'est accumulé dans les laboratoires et à soulager les centres de confinement surchargés.

"Le PCR nous offre une bonne indication de l'identité des personnes infectées. Nous pouvons entrer en contact avec les personnes avec lesquelles elles ont été en contact afin qu'elles soient également mises en quarantaine, juste au cas où. Cela permet donc de donner une image plus claire de ce qui se passe", explique le Pr William Ampofo, chef du département de virologie de l'Institut Noguchi.

Le Ghana a effectué plus de 370.000 tests entre mars et la mi-juillet, ce qui en fait l'un des pays de la région Afrique de l'OMS qui compte le plus grand nombre de tests pour 100.000 habitants.

Ce type de test est essentiel pour aider l'équipe nationale d'intervention COVID-19 à mieux comprendre la propagation de la maladie et à orienter et adapter sa stratégie d'intervention.

"Cela nous a donné une idée du niveau de propagation de la maladie dans les communautés, principalement dans le Grand Accra et les régions Ashanti", explique Dr Franklin Asiedu Bekoe, qui dirige l'unité de surveillance des maladies au sein du service de santé ghanéen. "À l'époque, nous avons commencé à sélectionner des cas qui, jusqu'à présent, ne nous semblaient pas être infectés".

Dr Bekoe explique qu'environ 55 % des patients dans le pays sont asymptomatiques, "il ne s'agit donc pas de cas qui seraient normalement sélectionnés à l'hôpital, mais parce que nous utilisons cette méthode de test et de surveillance renforcée qui ne repose pas vraiment sur les symptômes, nous sommes en mesure d'obtenir les cas à temps et de commencer un traitement précoce".

Cette méthode de test COVID-19 est non seulement efficace, mais elle peut également être utilisée aux points d'entrée, dans les zones à faible prévalence du virus, ainsi que pour tester les personnes asymptomatiques, note Dr Yahaya Ali Ahmed, expert de laboratoire au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.

Il a toutefois souligné que dans les zones à forte transmission de COVID-19, les tests groupés peuvent donner des résultats plus positifs et réduire la sensibilité des tests en raison de la dilution avec la mise en commun des échantillons.

En Afrique, le Ghana et le Rwanda effectuent actuellement la mise en commun des échantillons.

