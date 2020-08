Le Burundi compte actuellement 90 cas actifs de la Covid-19

03 Août 2020

Bujumbura, Burundi, 3 août (Infosplusgabon) - Le Burundi compte 90 cas de Coronavirus (Covid-19) actuellement sous suivi médical dans un état jugé « bon », a-t-on appris, dimanche, auprès du ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA.

Le ministère de la Santé, seule source autorisée des données sur la pandémie, n’a jusqu’ici reconnu qu’un décès remontant en fin mars dernier.

Le décès était, là aussi, officiellement lié à des pathologies associées dans un pays où « 99% » des cas traités correctement se remettent du virus, assure-t-on du côté du même ministère.

Le mois passé a été marqué par le début d’une campagne de dépistage "massif, volontaire et gratuit" à Bujumbura, la capitale économique du Burundi et principal foyer de la pandémie.

Le bilan du mois fait état d’un total de 12.999 personnes testées, 204 revenues positives au Coronavirus, 114 autres guéries et zéro décès.

Avant le lancement de cette campagne, le pays avait enregistré 191 cas actifs de Coronavirus, 190 guérisons et un décès.

Le total cumulé, avant et pendant la campagne de dépistage massif, fait état de 395 cas positifs, 304 guérisons et un décès sur un échantillon de 15.614 tests réalisés.

La pandémie a été déclarée « ennemi public no1 » par le nouveau président élu du Burundi, Evariste Ndayishimiye.

Le confinement des populations ne fait cependant pas partie des mesures radicales attendues, "jusqu'à l'éradication du virus" dans le pays, s'était-il engagé.

La distanciation sociale n’est pas non plus la règle au Burundi où l’on s’agglutine toujours à visage découvert dans les marchés, les bars et restaurants, les lieux de culte et les transports en commun.

Quelques cas marginaux circulent le visage masqué, observe-t-on dans la ville de Bujumbura.

Samedi, la fête dédiée aux collectivités locales a encore donné un aperçu de la légèreté des Burundais malgré les menaces du nouveau virus.

A l'occasion, les réseaux sociaux ont remonté des images de communion autour des pots de vin local à base de sorgho ou de banane.

Ces bières artisanales se boivent généralement à la paille et on se relaie à plusieurs autour du pot pour tirer un coup.

