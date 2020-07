Gabon : Total Gabon vend une partie de ses participations à Perenco

31 Juillet 2020

Libreville, Gabon, 31 juillet (Infosplusgabon) - La société pétrolière Total Gabon a décidé de céder certaines de ses participations à Perenco Gabon pour un montant compris entre 290 et 350 millions de dollars.

Total Gabon cède à Perenco Gabon ses participations dans sept champs matures en mer, ainsi que ses intérêts et le rôle d’opérateur dans le terminal pétrolier du Cap Lopez.

Selon un communiqué rendu public ce 30 juillet par Total Gabon, un accord a été signé entre les producteurs pétroliers en entendant que les autorités gabonaises approuvent cette transaction.

La production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon dans les actifs à céder s’est élevée à environ 8000 barils par jour pour l’année 2019. Ces actifs sont les champs de Grondin, Gonelle, Barbier, Mandaros, Ginelle, Pageau et Hylia en plus du Cap Lopez, rapporte l’agence Ecofin.

Le terminal pétrolier du cap Lopez se trouve à l'est de la pointe, à 17 km de Port-Gentil. C'est de là qu'est exportée la quasi-totalité du pétrole du Gabon. Le port fut progressivement agrandi pour accueillir des pétroliers de plus en plus grands : en 1957, le Ronsard avait un tonnage de 17 000 tonnes et le Front Champion atteignait 311 189 tonnes en 2002.

Les exportations de pétrole du Gabon, qui s'élevaient à 17 millions de tonnes en 1998, ont baissé pour atteindre 12,5 millions de tonnes en 2003 ; avant de passer de 2016 à 2017, respectivement de 10, 526 millions de tonnes à 9,44 millions de tonnes.

À Port-Gentil, une raffinerie de pétrole gérée par la Société gabonaise de raffinage (SOGARA) a été mise en service en 1967. Elle est approvisionnée par un oléoduc qui transporte le pétrole depuis le cap Lopez. En 1976 fut mise en service une seconde raffinerie de pétrole de la Compagnie Gabonaise de Raffinage (Coger), à côté de la raffinerie de la Sogara. Elle est destinée à la fabrication de produits pour l’exportation.

Le capital de Total Gabon est de 76,5 millions de dollars US. Il est reparti entre le Groupe TOTAL (58,28%), l’Etat gabonais (25%) et par des opérateurs privés (16,72%). Le siège de la compagnie se trouve à Port-Gentil.

