Tabaski : Message du Président IBK à la communauté musulmane du Mali

31 Juillet 2020

Bamako, Mali, 31 juillet (Infosplusgabon) - le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a appelé ses compatriotes à se protéger, à protéger les plus vulnérables contre la COVID-19 en respectant les mesures barrières et le port du masque facial en tout lieu et à tout moment, dans un message adressé à la communauté musulmane du Mali à l'occasion de la célébration ce vendredi, de L’Eid el Kébir ou fête de Tabaski.

Il a invité chaque Malien à éviter d’être un agent de propagation du virus qui est, selon lui, un acte de foi dont chaque musulman, chaque citoyen doit se montrer capable, avant de souligner que la COVID-19 n’est pas éradiquée, que la fin du couvre-feu hélas ne signifie pas la fin de la pandémie.

'J’ai une pensée particulière pour les fidèles qui n’ont pu, à cause de ladite pandémie, accomplir cette année le hadj, lequel s’est déroulé dans l’austérité", a indiqué le Président Kéita, qui fait l'objet, en ce moment dans son pays, d'un mouvement de contestation.

Selon lui, l’Eid el Kébir est aussi jour de recueillement et de pardon. " Puissent les offenses subies ou causées, être mutuellement pardonnées ! Puisse le Mali rassemblé et apaisé poursuivre l’œuvre de stabilisation et de développement dans laquelle il est engagé ! Puissent tous les enfants de ce grand pays de foi et de labeur regarder dans la même direction !", a souligné le président malien.

FIN/ INFOSPLUSGABON/BVC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon