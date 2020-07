La Libye annonce avoir atteint la phase 04 de la propagation de l'épidémie du coronavirus

30 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 30 juillet (Infosplusgabon) - Le président de la Commission consultative scientifique de lutte contre la pandémie du coronavirus du gouvernement d'union nationale, Dr. Khalifa al-Baccouche, a annoncé que la Libye est entrée dans la quatrième phase du niveau épidémiologique, "l'étape de la propagation sociétale" de la COVID-19, après plusieurs jours de hausse des infections locales dont 190 cas pour mardi.

La Libye a enregistré depuis l'apparition du coronavirus, le 24 mars dernier, au total 3017 cas confirmés dont 2371 cas actifs, 579 guérisons et 67 décès, pour une population de près de 06 millions d'âmes.

Lors d'une conférence de presse, mardi soir, le président de la Commission consultative scientifique de lutte contre la pandémie du coronavirus a demandé au Comité suprême de lutte contre la COVID-19, aux ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Communications et des Collectives locales, à la Garde municipale, aux maires, aux directeurs de sécurité, aux Waqfs, et Dar al-Ifta, d'élever le niveau de "préparation en raison de la gravité de la situation.

La Libye passe actuellement par la phase de ce qu'on appelle "la propagation locale" de l'épidémie, selon des médecins libyens qui ont souligné la gravité de la question, d'autant plus que certains s'interrogent sur l'utilité du couvre-feu, mettent en doute les mesures barrières comme la distanciation sociale, le port du masque et le confinement, alors que la pandémie est désormais localement répandue dans toute la Libye, à l'est, à l'ouest et au sud.

