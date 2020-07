3 décès liés au coronavirus, 162 nouveaux cas et 73 guérisons enregistrés au Congo

30 Juillet 2020

Brazzaville, Congo, 30 juillet (Infosplusgabon) - La Coordination nationale de riposte contre le coronavirus au Congo a annoncé ce mercredi à Brazzaville, trois nouveaux décès liés à la COVID-19, 162 nouveaux cas et 73 nouvelles guérisons.

Selon le bilan épidémiologique établi par le coordinateur national de riposte contre le coronavirus, Dr. Gilbert Ndziessi, le Congo compte actuellement 3200 cas de coronavirus, 829 guérisons et 54 décès.

Par ailleurs, suite à l’augmentation des cas de contamination due au relâchement des mesures barrières, le gouvernement congolais a décidé de proroger de 20 jours l’état d’urgence sanitaire à compter du 30 juillet 2020 et la prorogation du couvre-feu sur l’ensemble du territoire national de 22 heures à 5 heures du matin, à l’exception de Brazzaville et Pointe-Noire traitées séparément.

A Brazzaville, la capitale, et Pointe-Noire, principal centre économique et industriel du pays au sud, le couvre-feu est ramené de 20 heures à 5 heures du matin.

Ces deux grandes agglomérations du Congo sont l’épicentre de la pandémie du coronavirus.

L’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes dans les lieux publics et privés, à l’exception des marchés domaniaux et des événements prévus dans le cadre du déconfinement est maintenue.

On déplore le relâchement dans le respect des mesures barrières et l’insuffisance dans la prise en charge des malades.

FIN/ INFOSPLUSGABON/SDC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon