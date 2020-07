60 millions d’euros de l'AFD pour la sécurité alimentaire au Niger

29 Juillet 2020

Niamey, Niger, 29 juillet (Infosplusgabon) - L’Agence française de développement (AFD) a accordé mercredi au Niger, un financement d’un montant global de 60 millions d’euros, soit 39,4 milliards de FCFA, destiné au secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable, indique-t-on de source officielle.

Les conventions de financement signées par le ministre nigérien des Finances, Mamadou Diop, et l’ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, s’inscrivent dans le cadre de la poursuite du partenariat en matière de financement du développement au Niger.

Il s’agit notamment des conventions relatives à l’appui au Projet de développement des filières élevage dans la région de Zinder et Diffa, dans le contexte du changement climatique et au Projet de renforcement institutionnel du secteur de la sécurité alimentaire au Niger "PRISAN".

Par cette même occasion, le ministre des Finances et l’ambassadeur de la France au Niger ont signé la convention portant sur l’appui budgétaire global 2020, d’un montant d’environ 4,6 milliards de FCFA.

La première convention, d’un montant de 32,8 milliards de FCFA, dont 6,6 milliards sous forme de subvention et 26,2 milliards de FCFA sous forme de prêt concessionnel, est destinée au financement d’un projet visant à accroitre substantiellement la résilience du secteur de l’élevage face aux aléas climatiques.

La deuxième convention, d’un montant de près de 2 milliards de FCFA, à titre de subvention, est destinée au financement du Projet de renforcement institutionnel du secteur de la sécurité alimentaire au Niger (PRISAN), dont la mise en œuvre fait intervenir, principalement, le Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et le Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (FISAN).

Enfin, la troisième convention porte sur l’aide budgétaire de 4,6 milliards de FCFA, dont 2,6 milliards de FCFA destinés à appuyer la mise en œuvre du programme économique et financier et 2 milliards de FCFA pour la reconstitution de la réserve stratégique alimentaire de l’Office des produits vivriers du Niger (OPVN).

FIN/ INFOSPLUSGABON/SDC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon