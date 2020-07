Mali : Vingt deux personnes tuées dans un accident de circulation entre Kangaba et Bancoumana non loin de Bamako

29 Juillet 2020

Bamako, Mali, 29 juillet (Infosplusgabon) - Au total, vingt deux (22) personnes ont trouvé la mort et 21 autres blessées dont 7 grièvement dans un accident de circulation survenu ce mardi aux environs de 9 heures TU (heure locale), lorsqu'un camion chargé de sable a percuté un minicar de transport en commun en surcharge entre Kangaba et Bancoumana, dans la région de Koulikoro, non loin de Bamako, selon le ministère malien des Transports et de la Mobilité Urbaine.

Les blessés ont tous été évacués à l'hôpital Gabriel Touré à Bamako, par les services de la direction générale de la Protection civile, précise la même source qui ajoute que "cet accident grave est dû à l’excès de vitesse et le non respect des dispositions du Code de la route".

Aussitôt après cet accident, le ministère malien des Transports et de la Mobilité Urbaine a dépêché sur les lieux une équipe de l’Agence nationale de la Sécurité routière pour constater les dégâts et présenter, au nom du gouvernement malien, les condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

Il invite les usagers de la route à faire preuve d’une grande vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen surtout en cette veille de la fête de la fête de Tabaski qui sera célébré vendredi prochain au Mali.

