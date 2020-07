Coronavirus: L'OMS affirme que le virus n'a aucun caractère saisonnier

29 Juillet 2020

Genève, Suisse, 27 juillet (Infosplusgabon) - Le coronavirus (COVID-19) n'est probablement pas affecté par le changement des saisons comme d'autres maladies respiratoires, a déclaré mardi l'agence sanitaire des Nations unies, avant d'exhorter à un plus grand respect des mesures d'éloignement physique pour arrêter sa propagation.

"La saison ne semble pas affecter la transmission de ce virus", a déclaré le Dr Margaret Harris, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant la croyance "fixe" de nombreuses personnes qui pensent le contraire.

"Ce qui affecte la transmission, ce sont les rassemblements de masse, c'est le fait que les gens se rassemblent, et que les gens ne s'éloignent pas de la société, ne prennent pas les précautions nécessaires pour s'assurer qu'ils ne sont pas en contact étroit".

Au niveau mondial, l'OMS a rapporté mardi 16.301.736 cas confirmés de COVID-19, dont 650.069 décès.

Selon un communiqué des Nations unies, les Amériques restent l'épicentre par région, avec plus de 8,7 millions de cas, suivies par l'Europe (3,2 millions), l'Asie du Sud-Est (1,8 million), la Méditerranée orientale (1,5 million), l'Afrique (712.920) et le Pacifique occidental (291.993).

Lors d'une conférence de presse virtuelle programmée, le Dr Harris a noté que la plus grande épidémie "avec les chiffres les plus intenses et les plus élevés", restait les États-Unis, où nous sommes au milieu de l'été.

Le Brésil a également connu des taux d'infection élevés, bien qu'il soit un pays équatorial, a poursuivi le porte-parole de l'OMS.

Se tournant vers les pays du Sud, le Dr Harris a noté que l'hiver y était en cours, avec des échantillons testés, indiquant des taux "élevés" d'infection à la COVID mais de faibles traces de grippe. "Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous constatons dans ces échantillons des taux élevés de COVID, mais nous ne voyons pas de hauts niveaux de grippe pour le moment. Nous attendons donc une saison grippale plus tardive dans l'hémisphère sud".

Le communiqué précise que cette évolution est conforme à la dernière mise à jour de l'OMS sur la grippe, qui indique que l'activité grippale mondiale est actuellement plus faible que prévu.

Dans les zones tempérées de l'hémisphère nord, l'activité grippale est "revenue à des niveaux inter-saisonniers".

Dans les pays des Caraïbes, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Afrique tropicale, d'Asie du Sud et du Sud-Est, le bulletin de l'OMS indique qu'il n'y a eu que des cas sporadiques ou aucun cas détecté.

Évaluant l'impact sur les pays qui doivent s'attaquer à la fois à la COVID-19 et à la grippe, le porte-parole de l'OMS a débattu de la question de savoir si un "mélange" de maladies respiratoires pourrait s'avérer problématique.

"Ce serait une préoccupation, car si vous avez une augmentation des maladies respiratoires alors que vous avez déjà un fardeau très élevé de maladies respiratoires, cela met encore plus de pression sur le système de santé", a-t-elle déclaré.

Le Dr Harris a également repoussé l'idée qu'une maladie respiratoire pouvait aller et venir en plusieurs vagues.

"Ce sera une grande vague", a-t-elle déclaré. "Elle va monter et descendre un peu... la meilleure chose est de l'aplatir et de la transformer en quelque chose qui clapote à vos pieds". Mais pour l'instant, première, deuxième, troisième vague, ces choses n'ont pas vraiment de sens et nous ne le définissons pas vraiment de cette façon".

Interrogée sur la position de l'OMS concernant la facturation des tests COVID-19, le responsable de l'OMS a expliqué qu'il s'agissait d'une décision régie par les seuls pays. "Maintenant, nous faisons tout ce que nous pouvons pour encourager tous les pays à se faire dépister, parce que le dépistage est absolument essentiel", a-t-elle déclaré. "Vous ne savez pas où se trouve votre épidémie si vous ne testez pas les gens. Et nous encourageons également tous les pays à rendre l'accès au dépistage large et disponible".

