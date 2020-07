140 tunisiens rapatriés ce mardi de la Libye

29 Juillet 2020





Tunis Tunisie, 29 juillet (Infosplusgabon) - Au total 140 tunisiens qui étaient bloqués en Libye ont été rapatriés ce mardi via le passage frontalier Dhahabia-Ouazzan et soumis au protocole sanitaire et aux mesures sécuritaires rigoureuses.

Une source tunisienne informée a évalué le reste des tunisiens qui souhaitent regagner leur pays pour la fête de l'Aïd Al Adha à 300 personnes.

Le 7 juillet dernier, 150 tunisiens, bloqués en Libye, ont été autorisés à entrer en Tunisie par le même passage dont les frais de la quarantaine sanitaire obligatoire ont été pris en charge par l'État, rappelle-t-on.

Le gouverneur de la région de Medenine avait annoncé début juillet que 4.000 tunisiens ont été rapatriés via le passage Ras Jedir, rappelle-t-on.

Par ailleurs, le Secrétaire général du parti des travailleurs, Hamma Hammami a dénoncé l'absence de soutien de la part de l'ambassade de Tunisie en Espagne et du ministère tunisien des Affaires étrangères aux 900 jeunes tunisiens bloqués depuis des mois dans l'enclave espagnole, Melilla au nord du Maroc dans des conditions sanitaires et humanitaires difficiles et humiliantes. Il a appelé le président tunisien, Kais Saeid à s'occuper de la question et d'intervenir immédiatement pour trouver une solution à la situation de ces jeunes.

