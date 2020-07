Le président tunisien reçoit le ministre saoudien des Affaires étrangères

29 Juillet 2020

Tunis Tunisie, 29 juillet (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Kais Saeid a reçu mardi au palais de Carthage à Tunis le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan bin Abdullah, annonce un communiqué de la présidence de la République tunisienne.

Les deux parties ont examiné, lors de la rencontre, les relations "solides et profondes" entre la Tunisie et le Royaume d'Arabie saoudite, soulignant la nécessité de les renforcer et de soutenir le partenariat dans les différents domaines. Il ont aussi abordé les questions régionales et internationales notamment la crise libyenne, ajoute le communiqué.

Le président tunisien a réitéré, à cette occasion, la volonté de la Tunisie de rapprocher les positions des parties libyennes, exprimant la disponibilité de son pays de contribuer à trouver une solution politique acceptée par tous les libyens et à mettre fin à cette crise qui influe négativement sur les pays voisins à la tête desquels la Tunisie.

Dans une déclaration faite au terme de la rencontre, le ministre saoudien a salué "la convergence de vues entre la Tunisie et l'Arabie saoudite par rapport aux défis auxquels la région est confrontée", indiquant que les parties" ont réaffirmé que la solution à la crise libyenne ne peut être que pacifique libyo-libyenne et sans ingérence étrangère ".

Le chef de la diplomatie saoudienne a réitéré l'invitation du Roi saoudien, Salman Ben Abdelaziz faite au président tunisien à visiter l'Arabie saoudite.

