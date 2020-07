Coronavirus : Le gouvernement gambien appelle les chefs d'entreprise à reprendre leurs activités

29 Juillet 2020

Banjul, Gambie, 29 juillet (Infosplusgabon) - Le ministère gambien du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration régionale et de l'Emploi a informé la communauté des affaires du pays à reprendre ses activités commerciales et industrielles normales, y compris l'exportation et la réexportation de produits de base essentiels.

Le ministère a déclaré dans un communiqué, que cette évolution faisait suite à la levée de l'état d'urgence et à la mise en place de réglementations visant à minimiser le choc de la COVID-19 sur les niveaux de pauvreté, la population agricole vulnérable et les jeunes opérant dans le secteur informel.

Le communiqué indique que le règlement 2020 sur les pouvoirs d'urgence en matière de produits essentiels, qui était appliqué dans le cadre de l'état d'urgence, a également été levé.

Le ministère a déclaré: "Conformément à la politique générale de libre marché et à l'environnement de libre échange, les prix de gros et de détail des produits de base essentiels continueront à être déterminés par le marché".

Il est rappelé aux milieux des affaires d'éviter toute pratique anticoncurrentielle, y compris la thésaurisation, la hausse des prix et le rationnement, car ils sont contraires aux règles de la concurrence.

"Étant donné que nous sommes en période de fête de Tabaski (Aïd al-Adha), le monde des affaires est encouragé à intensifier ses efforts pour assurer la disponibilité continue des produits de base essentiels et à pratiquer des prix raisonnables", indique le communiqué.

Le ministère continuera à suivre l'évolution des marchés internationaux et nationaux et conseillera au gouvernement de prendre les mesures appropriées, si nécessaire, pour garantir la disponibilité et l'accessibilité des produits de base.

Le communiqué a souligné que le monde des affaires, tout en menant les activités commerciales normales, est fortement conseillé à suivre et à se conformer aux directives et règlements de la COVID -19 du ministère de la Santé et de l'OMS afin de contenir la propagation du virus.

