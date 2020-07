Onze corps découverts dans une nouvelle fosse commune à Tarhouna en Libye

23 Juillet 2020

Tripoli, Libye, 23 juillet (Infosplusgabon) - Onze corps de personnes non encore identifiées, avec les yeux bandés et les mains liées, ont été découverts dans une nouvelle fosse commune sur le site de "Machrou al-Rabt" à Tarhouna, au Sud de Tripoli, a annoncé le ministère de la Justice du Gouvernement d'union nationale.

Depuis le début du mois de juin dernier, plusieurs autres charniers ont été découverts dans la ville de Tarhouna, dernier bastion des forces pro-Hatar dans la région-Ouest, après leur défaite à Tripoli par l'armée loyale au Gouvernement d'union nationale.

La récupération des corps par le Comité en charge de la recherche de charniers à Tarhouna, sous la supervision du parquet, s'est faite en s'entourant de toutes les précautions scientifiques, selon un communiqué du ministère de la Justice.

L'Autorité générale de recherche et d'identification des personnes disparues a annoncé la semaine dernière que 226 corps et un certain nombre de restes d'humains ont été retrouvés à Tarhouna et dans les zones au sud de la capitale, Tripoli, au cours de la période du 5 juin au 16 juillet courant.

La Procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a accepté d'envoyer une équipe d'enquêter pour des recherches sur les charniers découverts à Tarhouna.

