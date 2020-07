Coronavirus : Le Rwanda fait payer les frais pour le certificat de test COVID-19 pour les voyages internationaux

20 Juillet 2020

Kigali, Rwanda, 20 juillet (Infosplusgabon) – A quelques semaines de la reprise des vols internationaux et de la réouverture de l'aéroport international de Kigali, le ministre rwandais de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, a déclaré, lundi, que tous les ressortissants rwandais qui souhaitent voyager à l'étranger devront payer 50 Francs rwandais (52 dollars US) tandis que les étrangers paieront 100 dollars US pour obtenir le certificat de test COVID-19.

Le Rwanda et d’autres pays ont imposé des règles strictes de quarantaine à toute personne entrant sur leur territoire et exigent généralement une période d'isolement de 14 jours.

Cependant, pour certaines destinations, l'exigence de quarantaine est levée si le passager est titulaire d'un certificat de test COVID-19 valide qui montre qu'il n'y a pas d'infection.

En vertu des nouvelles mesures de santé, tous les voyageurs, rwandais et étrangers, qui se rendent au Rwanda seront transférés des aéroports aux centres d'attente pour les tests de laboratoire COVID-19 et ils sont tenus d'attendre les résultats des tests dans ces centres et sont placés en quarantaine durant une période de 7 jours dans des hôtels désignés à leurs propres frais, selon des sources officielles.

Auparavant, le Rwanda prenait en charge les frais de quarantaine pour les nouveaux arrivants. Le gouvernement a négocié des tarifs spéciaux avec certains hôtels et appartements pour accueillir les nouveaux arrivants.

Chaque voyageur arrivant au Rwanda sur un vol au départ d'un autre pays doit séjourner dans un centre d'isolement pendant au moins sept jours, où il devra prendre en charge les frais d'hébergement, de restauration et d'autres services, a-t-il affirmé.

A Kigali, les prix des sites de quarantaine institutionnels varient entre 12 et 60 dollars US, selon des informations recueillies sur place.

