Niger : Vers la réouverture des frontières aériennes le 1er août prochain

20 Juillet 2020

Niamey, Niger, 20 juillet (Infosplusgabon) – Le gouvernement nigérien a décidé de la réouverture des frontières aériennes, le 1er août 2020, selon un communiqué officiel rendu public à l’issue de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.

Cette mesure sera accompagnée d’un certain nombre de « dispositions utiles » lors des arrivées à l’aéroport, notamment le contrôle de la température, la présentation d’un bulletin COVID-19 négatif datant de moins de 72 heures, le test COVID rapide et Prélèvement nasopharyngé à effectuer dès la descente de l’avion et proposition d’auto confinement avec une adresse précise.

Les personnes qui arrivent au Niger sans test de dépistage doivent, à leur frais, subir le test au Niger. En outre, tous les cas de COVID-19 positifs détectés à l’arrivée par voie aérienne seront conduits automatiquement sur le site de prise en charge.

Pour les départs de l’aéroport, les passagers présenteront un bulletin COVID-19 négatif datant de moins de 72 heures pour faciliter les formalités à destination. Les tests effectués pour tout départ du Niger seront payants.

